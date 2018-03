O presidente do MPLA e ex-chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, anunciou nesta sexta-feira a realização de um congresso extraordinário para "resolver" a liderança no partido, a convocar para Dezembro deste ano ou Abril de 2019.O anúncio foi feito pelo líder do MPLA no discurso de abertura da 5.ª sessão ordinária do Comité Central, que decorre em Luanda.A reunião acontece numa altura em que vários militantes criticam abertamente a bicefalia no partido no poder em Angola desde 1975, entre João Lourenço, vice-presidente do partido e chefe de Estado desde Setembro, e José Eduardo dos Santos que lidera o Movimento Popular de Libertação de Angola desde 1979.Durante a intervenção, José Eduardo dos Santos, que foi chefe de Estado em Angola durante 38 anos e não concorreu às eleições gerais de Agosto do ano passado, disse que se comprometeu a envolver-se "pessoalmente" no grupo de trabalho que ao longo de 2018 vai "preparar a estratégia" do MPLA para as primeiras eleições autárquicas no país."Assim, recomendo, por ser mais prudente, que a realização do congresso extraordinário do partido, que vai resolver a liderança do MPLA, seja em Dezembro de 2018 ou Abril de 2019", disse, sem adiantar mais pormenores sobre o processo.