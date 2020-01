A empresária angolana Isabel dos Santos fez um vídeo em direto no Instagram onde aparece a responder a perguntas sobre o processo judicial de que é alvo e que levou ao congelamento das suas contas bancárias e à interdição de participar em nove empresas. A filha de José Eduardo dos Santos, o antigo presidente de Angola , afirma que está a ser vítima de perseguição e que todas as acusações "são fabricadas". O Tribunal Provincial de Luanda determinou o arresto das suas participações em empresas angolanas assim como das contas bancárias que possui neste país, a qual abrange ainda o marido, Sindika Dokolo, e o gestor Mário Leite Silva.A empresária considera que "é importante que a justiça seja justa e que se dê uma oportunidade às pessoas para se poderem defender. Sobretudo de poderem mostrar documentos, mostrar factos. Ninguém quer uma sociedade em que não haja oportunidade para as pessoas se defenderem. A mim, infelizmente, não me foi dada essa oportunidade", referiu, em crítica ao sistema judicial angolano e em resposta a uma das questões foram colocadas durante a conversa em direto.O vídeo de 22 minutos foi gravado enquanto esperava uma entrevista ao canal de televisão privado angolano, TV Zimbo. Referiu ter recebido muitas chamadas de trabalhadores preocupados com as notícias e explicou: "A única coisa que pude fazer foi pedir para mantermos a calma", disse frisando que "com as contas congeladas" não vai "poder investir, nem abrir empresas"."Fomos apanhados de surpresa. O fim de ano tem sido muito difícil. Em vez de ser um momento de família, tem sido um momento do trabalho", lamentou a empresária, que disse que recebeu um conselho do pai sobre o tema: "O meu pai acredita que em Angola tem de vencer a verdade. O que ele me disse foi: a luta continua, muita coragem", acrescentando ainda que será muito difícil para ela não poder acompanhar o que se passa nas empresas.O Tribunal Provincial de Luanda decretou na segunda-feira, 30 de dezembro, o arresto preventivo de contas bancárias pessoais de Isabel dos Santos, do marido, Sindika Dokolo e de Mário da Silva, chairman da Efacec, administrador da Nos e seu braço direito, e das participações sociais que detêm em nove empresas naquele país.De acordo com a PGR, Isabel dos Santos, filha do ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos, e Filipe da Silva celebraram negócios com o Estado angolano através das empresas Sodiam, empresa pública de venda de diamantes, e com a Sonangol, petrolífera estatal. A nota adianta que com a Sonangol foi constituída a sociedade Esperaza Holding BV, detendo a petrolífera 60% do capital social e a Exem Energy BV, empresa que Isabel dos Santos, Sindika Dokolo e Mário da Silva são beneficiários efetivos, com 40%.Para a concretização do negócio, acrescenta o comunicado, o Estado angolano, através da Sonangol entrou com 100% do capital, correspondente a 193.465.406 euros, tendo emprestado à sociedade Exem Energy BV 75.075.880 euros, valores que até à presente data não foram devolvidos. Segundo a nota, houve uma tentativa de pagamento da dívida por parte desses beneficiários em kwanzas, o que foi rejeitado porque a dívida foi contraída em euros e por constar do contrato uma cláusula que obriga o pagamento na moeda em foi feito o empréstimo."Por outro lado, para investir na empresa suíça De Grisogono - Joalharia de Luxo, os requeridos constituíram, igualmente, a sociedade Victória Holding Limited, cujos sócios são as empresas Exem Mining BV (de que os requeridos são beneficiários efetivos) e a Sodiam - EP, com participações sociais de 50% cada uma", lê-se no documento. Nesse negócio, explica a nota, a Sodiam investiu 146.264.434 milhões de dólares, por intermédio de um crédito concedido ao banco BIC, mediante garantia soberana do Estado angolano, que continua a pagar a dívida "sem nunca ter recebido qualquer lucro até à presente data". Com a realização destes negócios, o Estado angolano teve um prejuízo de 1.136.996.825,56 dólares, salienta a PGR angolana.