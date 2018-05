Depois de muita especulação académica e da aprovação de uma investigação pelo governo egípcio no início deste ano, a equipa de investigadores italianos da Universidade Politécnica de Turim descartou a hipótese de haver câmaras ocultas no túmulo do faraó Tutankamon.

A equipa utilizou um radar de precisão que consegue detectar áreas com estruturas entre as rochas. Segundo a agência noticiosa Efe (Espanha), não foram encontradas evidências de batentes, umbrais das portas ou algo que pudesse indicar a existência de paredes de uma possível câmara oculta.

Esta é a terceira investigação para tentar comprovar esta hipótese (a primeira foi feita por uma equipa japonesa e a segunda por uma norte-americana – não foram recolhidas conclusões viáveis nestas investigações). A ideia foi formulada em 2015 por Nicholas Reeves: o egiptólogo britânico sugeriu que a câmara funerária da rainha Nefertiti poderia estar ocultada atrás das pinturas que decoram o túmulo do faraó, devido a uma racha encontrada no lado norte do sepulcro e que, segundo este, poderia ser uma porta selada para uma possível câmara.

A vida de Tutankamon está envolta em mistério e supõe-se que tenha nascido em 1346 a.C. e morrido com apenas 19 anos. Foi o último faraó da XVIII dinastia e sabe-se que durante o seu reinado recuperou Memphis e voltou a instituir o politeísmo depois de o seu pai, Akhenaton, ter proclamdo Aton como único deus do Egipto.

A câmara funerária do faraó foi descoberta por Howard Carter em 1922 e é um dos poucos túmulos do Vale dos Reis (actual Luxor) encontrado intacto. Os outros foram saqueados parcial ou totalmente séculos antes.