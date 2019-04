Em Moçambique vão ainda permanecer 28 elementos do INEM, um comandante da ANEPC, quatro militares do GIPS/GNR e três elementos da FEB/ANEPC (para apoio em operações logísticas).

Cerca de 60 elementos que integraram a missão da força operacional conjunta em Moçambique, coordenada pela proteção civil, chegaram esta terça-feira de manhã a Lisboa com "um sentimento de dever cumprido", disse o comandante Pedro Nunes.



O avião aterrou no aeroporto militar de Figo Maduro pelas 08h45, depois de os militares estarem 11 dias em Moçambique empenhados em operações de transporte de bens, purificação de água, desobstrução de vias na Beira e avaliação e reconhecimento aéreo das zonas críticas, através de drones.



O comandante Pedro Nunes, chefe da força especial, falou à chegada cerca das 09h30 sobre o cenário que encontrou e as dificuldades no terreno afetado pelo ciclone idai que já provocou 598 mortos.

"Chegamos com um sentimento de dever cumprido. Nós centramo-nos em quatro vetores em parceria com as autoridades moçambicanas: purificação da água, transporte e distribuição de bens e a cobertura área com drones para se perceber o grau de distribuição", disse



À chegada, explicou Pedro Nunes, surpreendeu o grau de destruição encontrado.



"Mas, apesar disso, não tivemos dificuldades pois o grupo era experiente e facilitaram o trabalho. (...) Tivemos também ajuda da comunidade portuguesa residente na Beira", disse.



Hoje regressaram cerca de 60 elementos da Força Especial de Bombeiros, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana, bombeiros do distrito de Santarém, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da EDP.



Em Moçambique vão ainda permanecer 28 elementos do INEM (Hospital de Campanha), um comandante da ANEPC, quatro militares do GIPS/GNR (dois a operar com drones e dois a ministrarem formação à comum idade de Búzi para operar a estação de tratamento de água, que foi doado pelo governo português a Moçambique) e três elementos da FEB/ANEPC (para apoio em operações logísticas).