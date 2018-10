Vera Daves, secretária de Estado para Finanças e Tesouro de Angola, anunciou que 74 empresas públicas serão privatizadas.

O Governo de Angola vai apreciar, em breve, a privatização das empresas públicas para que possa remeter à Assembleia Nacional a respectiva Lei de Bases, afirmou a secretária de Estado para Finanças e Tesouro angolana, citada hoje na imprensa local.



Vera Daves, que não adiantou quais os nomes das anunciadas 74 empresas públicas a privatizar, explicou que o processo implica uma "radiografia às instituições e melhorar os processos e as reestruturações", para que possam contribuir para o desenvolvimento da economia nacional.



A governante angolana referiu que, "nos próximos tempos", serão várias as companhias e empresas públicas a privatizar, a maioria delas ligadas ao sector industrial, processo que será antecedido por um concurso público "rigoroso".



O processo está a ser elaborado uma comissão de preparação e execução do processo de privatização em bolsa das empresas públicas de referência, coordenada pelo ministro de Estado e do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior, e criada a 20 de Fevereiro deste ano pelo Presidente angolano, João Lourenço.



A comissão, que integra ainda os ministros das Finanças e da Economia e Planeamento, teve por missão garantir a integridade dos sectores estratégicos do Estado e assegurar o redimensionamento do sector empresarial público, o aumento da eficiência, da produtividade e competitividade da economia das empresas.



Em 27 de Julho passado, antes do final das férias parlamentares, o Conselho de Ministros angolano indicou que iria enviar "em breve" à Assembleia Nacional uma proposta de Lei de Bases das Privatizações. O Parlamento angolano vai iniciar os trabalhos a 15 deste mês.



"O Conselho de Ministros apreciou uma proposta de Lei de Bases das Privatizações, diploma legal que estabelece as regras e procedimentos que regulam o processo de privatização, tendo em vista a actualização do respectivo regime ao contexto socioeconómico do país e à luz da Constituição da República de Angola", leu-se no comunicado oficial da reunião de Julho.



A proposta de lei, esclareceu o Conselho de Ministros, visa regular os processos de privatizações e reprivatizações de empresas públicas, participações sociais detidas directamente pelo Estado ou por outras entidades públicas, bem como de outros activos e bens públicos, "promovendo a redução do peso do Estado" na Economia.



Em 10 de maio último, a Lusa noticiou que o Governo angolano prevê privatizar 74 empresas públicas a médio prazo, sobretudo do sector industrial, processo que entre 2013 e 2017 permitiu um encaixe financeiro para o Estado de quase 20 milhões de euros, sem que, porém, fosse indicada a lista nem o montante que espera arrecadar com as operações.



Angola introduziu em 1994 a nova legislação sobre privatizações, para aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da indústria do país, nacionalizada após a independência de Portugal, proclamada em 11 de Novembro de 1975.



As fábricas de cerveja Cuca e Ngola, a empresa de café Liangol, a transportadora Manauto ou a fábrica de vidro Vidrul foram algumas das empresas históricas privatizadas.



Entre 2001 e 2005, o Governo angolano chegou a identificar 102 empresas para privatização total ou parcial, processo que não chegou a ser concluído.