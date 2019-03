A Organização das Nações Unidas (ONU) já considerou o ciclone Idai a "pior tempestade de sempre no Hemisfério Sul". Com ventos a velocidades superiores a 170 quilómetros por hora na passada quinta-feira, o fenómeno natural causou destruição em Moçambique, Zimbabué e Malawi.

Só em Moçambique, o novo balanço do governo aponta para 242 mortos e 15 mil pessoas que precisam de ser resgatadas, com aldeias submersas – Búzi está em risco de ficar inundada - e comunidades agrícolas inteiras em perigo com a subida das águas. Os sobreviventes lidam agora com a fome, o frio e a falta de água no país a braços com uma crise nacional que já levou o presidente Filipe Nyusi a decretar o estado de emergência e a pedir apoio internacional.

O Governo português já respondeu a esse apelo e tem-se desdobrado em medidas de apoio para o "país irmão". Depois de o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, ter confirmado em Maputo que 30 portugueses estão por localizar na cidade da Beira, Portugal respondeu com o envio de uma equipa de reação rápida composta por 35 militares portugueses (fuzileiros), coordenados pela Proteção Civil portuguesa e equipados com botes, e uma equipa cinotécnica da GNR.

A partida dos fuzileiros portugueses foi acompanhada na quarta-feira pelo ministro da Defesa português, e tem como destino a cidade da Beira. Esta quinta-feira parte um segundo avião C-130 com pessoal médico do exército e material para identificar cadáveres, e outros meios necessários para prestar ajuda na situação de emergência: camas, medicamentos, tendas e instrumentos médicos.

A equipa é ainda composta por um oficial de engenharia do exército português, que irá "identificar as necessidades mais prementes de restabelecimento de comunicações".



Portugal vai prestar ainda apoio a Moçambique através da União Europeia e das Nações Unidas, segundo uma nota da Presidência da República portuguesa. O PAM (Programa de Alimentação Mundial) das Nações Unidas pediu a mobilização de 40 milhões de dólares (cerca de 35 milhões de euros) para ajudar Moçambique.



"Portugal procurará contribuir ao esforço de ajuda e reconstrução, quer diretamente, quer através da União Europeia e das Nações Unidas, exprimindo ao Povo irmão moçambicano e a todos quantos, em particular portugueses, foram afetados por esta grande tragédia", refere o Presidente da República.