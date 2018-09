José Filomeno dos Santos ou Zenú, um dos filhos de José Eduardo dos Santos, foi acusado pelo Ministério Público angolano de vários crimes relacionados com a tentativa de apropriação de 500 milhões de dólares do Tesouro de Angola.

De acordo com o site Maka Angola, o filho do antigo Presidente de Angola e Valter Filipe, o último governador do Banco Nacional de Angola, estão acusados de ter tentado criar um Fundo de Investimento Estratégico através de operações financeiras que não respeitaram as regras. Houve uma ordem verbal de transferência de 500 milhões de dólares, mas o dinheiro viria a ser recuperado. Contudo, o Estado angolano foi lesado em dez milhões de dólares.

José Filomeno dos Santos foi acusado de associação criminosa, falsificação, tráfico de influências, burla e branqueamento de capitais. Já Valter Filipe enfrenta as acusações de associação criminosa, peculato e branqueamento de capitais.