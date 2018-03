Há dois meses, Zuma afastou-se do cargo de presidente da África do Sul.

Jacob Zuma, ex-presidente da África do Sul, vai ser acusado pelo Ministério Público da África do Sul de 16 crimes, entre eles corrupção, subornos e extorsão. As alegações tinham sido arquivadas há nove anos, devido a alegações de interferência política.



As acusações relacionam-se com um acordo de compra de armas avaliado em mais de 2 mil milhões de euros, que remonta aos anos 90.



Há dois meses, Zuma afastou-se do cargo de presidente da África do Sul. Foi substituído por Cyril Ramaphosa.



"Depois da consideração do tema, creio que existem possibilidades razoáveis de um julgamento com sucesso do sr. Zuma com base nas acusações apresentadas", afirmou Abrahams, o procurador-geral da África do Sul. Zuma desmente todas as alegações contra ele.