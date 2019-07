Foi descoberto um caso de ébola na cidade de Goma, República Democrática do Congo (RDCongo), África, este domingo, dia 15 de julho. Na cidade vivem mais de 2 milhões de habitantes. Segundo o ministro da saúde congolês, o caso envolveu um pastor que ficou doente na última terça-feira e viajou de autocarro de Butembo – cidade no norte da RDC - até ao centro de saúde de Goma onde apresentou sintomas do vírus. Posteriormente terá sido transportado para um centro de tratamento de ébola.

O vírus, que já matou mais 1.600 pessoas na RDCongo, chegou à cidade pela primeira vez desde que a epidemia começou há quase um ano. Este transmite-se através do contacto directo com sangue ou fluidos corporais contaminados e provoca uma febre hemorrágica e em alguns casos pode tornar-se fatal.

O ministro da saúde daquele país garante que a situação está controlada: "Devido à rapidez com que o paciente foi diagnosticado e isolado, e da identificação dos restantes passageiros do autocarro que vinha de Butembo, o risco de propagação na cidade é pequeno".

As equipas de saúde são, muitas vezes, impedidas de vacinar e isolar pessoas possivelmente infectadas pelo vírus determinadas populações devido à enorme afluência de grupos armados que atuam na zona oriental daquele país do continente africano.



Embora se acredite que a vacina experimental tenha salvado inúmeras vidas, nem todos os congoleses o reconhecem. Alguns desconfiam até que esta possa ser a causa da doença, em parte porque a vacina não impede o desenvolvimento do vírus uma vez que já foi contraído, apenas o previne.