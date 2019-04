O número exato de cadáveres ainda não foi confirmado: estima-se que sejam dezenas de corpos de homens e mulheres encontrados decapitados numa vala comum em Baghouz, uma cidade no nordeste da Síria, o último território ocupado pelo autoproclamado Estado Islâmico, escreve o El Mundo.

Os restos mortais incluem também cadáveres de crianças, que as autoridades locais creem ser filhos das mulheres executadas.

A descoberta da vala comum ocorre menos de duas semanas depois de as Forças Democráticas Sírias (SDF, sigla em Inglês) terem anunciado "a total eliminação do autoproclamado califado e a derrota territorial de 100% do Estado Islâmico" na região. O comandante das SDF foi dos primeiros a encontrar os corpos. "Há dezenas de corpos decapitados, entre mulheres e homens, não sabemos o número exato", explicou o oficial das Forças Democráticas da Síria, citado pelo jornal espanhol.

Os corpos permanecem no local, escreve o El Mundo, enquanto se aguardam pelos resultados dos testes de ADN que poderão levar à sua identificação.

As autoridades acreditam, com base na investigação preliminar, que as mulheres assassinadas eram yazidis, praticantes de uma religião minoritária do Médio Oriente que mistura elementos de várias crenças (como o Cristianismo, o Islão e o Zoroastrismo). Os jihadistas veem os yazidis como "seguidores do Diabo".

"Sabemos que serão cerca de 50 mulheres yazidis decapitadas pelo Daesh, mas não temos muito mais informações", confirmou Husein Qaedi, responsável do centro de ajuda para yazidis sequestradas na Síria, citado pela publicação.

O Estado Islâmico invadiu os territórios onde se localiza a cidade referida em 2014, tendo sequestrado e escravizado mulheres de mulheres e crianças yazidis. "Em agosto de 2014, de acordo com nossos registos, 6.400 yazidis foram sequestrados. Os esforços deste centro conseguiram a libertar 3400 pessoas, incluindo mulheres, crianças e homens", esclareceu Qaedi, acrescentando que ninguém sabe do paradeiro dos restantes 3 mil.

O uso de valas comuns para enterrar corpos é uma prática comum do Estado Islâmico: já foram descobertos 68 locais deste género.