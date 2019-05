O número de casos de cólera em internamento no surto anunciado na sexta-feira no Norte de Moçambique, após o ciclone Kenneth, baixou de 14 para cinco, anunciaram as autoridades. O número total de casos registados ascende a 30, dos quais 25 na cidade de Pemba e outros cinco no distrito costeiro de Mecúfi, mais a sul, tendo sido registadas 25 altas, permanecendo cinco casos por tratar.

Os dados fazem parte do mais recente balanço das autoridades moçambicanas sobre os prejuízos causados pelo ciclone Kenneth na província de Cabo Delgado, divulgado na capital provincial, Pemba, na noite de sexta-feira. A doença é frequente na época das chuvas na região.

Pemba e Mecúfi não foram diretamente atingidos pelo ciclone, mas foram dos que mais sofreram com as chuvas intensas e as inundações que se seguiram, sendo que a cólera (uma doença tratável) se propaga através de água e alimentos contaminados. As autoridades já tinham anunciado na segunda-feira a reabertura do centro de tratamento de cólera, recinto habitualmente instalado no pátio central do Hospital de Pemba, antecipando o eclodir de um surto.

Foi também anunciado que estavam a decorrer contactos com parceiros para iniciar uma campanha de vacinação a administrar nos distritos de Pemba, Mecúfi, Ibo Quissanga e Macomia.

O surto de cólera que surgiu após o ciclone Idai, em março, no centro do país, infetou cerca de 4.000 pessoas e provocou oito mortes, sendo que uma campanha de vacinação imunizou 900.000 pessoas. O ciclone Kenneth foi o primeiro a atingir o norte de Moçambique, em 24 de abril, e foi classificado com um grau de destruição de categoria quatro (numa escala de um a cinco, do mais fraco ao mais forte).

A tempestade matou 41 pessoas, segundo o levantamento provisório das autoridades, e afetou cerca de 166.000 pessoas.

Moçambique foi pela primeira vez atingido por dois ciclones na mesma época chuvosa (de novembro a abril), depois de o ciclone Idai, de categoria três, ter provocado 603 mortos.