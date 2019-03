O balanço oficial do governo de Moçambique aponta para um novo número de mortos na passagem do ciclone Idai pelo país: subiu para 217, com 15 mil pessoas ainda por resgatar. Já na terça-feira, o presidente Filipe Nyusi tinha informado a agência France-Presse que o número de vítimas mortais era "mais de 200" e que havia mais de 100 mil pessoas na região em perigo de vida, com aldeias inteiras desaparecidas e comunidades isoladas devido à subida das águas.

Em conferência de imprensa que decorreu esta manhã, o ministro do Ambiente, Celso Correia, garantiu que as autoridades do país africano estão a correr contra o relógio e a trabalhar 24 horas por dia para resgatar o maior número de pessoas possível.