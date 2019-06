Centenas de mulheres e crianças sírias, algumas com ligações familiares a membros do grupo extremista Estado Islâmico, começaram hoje a ser retiradas do sobrelotado campo de deslocados de Al-Hol, norte da Síria, disseram testemunhas e fontes oficiais locais.

Um oficial árabe-curdo, citado pelas agências internacionais, informou que um total de 800 mulheres e crianças vão sair deste campo localizado na província de Hasakeh em direção às suas casas nas regiões de Raqa e Tabqa, também no norte da Síria, onde são esperadas pelas respetivas famílias.