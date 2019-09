Burquina Faso e que maior parte deles foram trazidos pelos seus pais, na sua maioria, vindos do norte da Nigéria", acrescentou ainda Yakubu Sabo da polícia de Kaduna, onde os escravos foram encontrados. As pessoas libertadas estão, atualmente, num campo num recinto desportivo em Kaduna.

Mais de 300 escravos foram libertados na Nigéria, esta quinta-feira. Muitos dos cativos eram crianças e havia alguns que estavam agrilhoados. Foram detidas sete pessoas ligadas ao extremismo islâmico.Entre os escravos estavam dezenas de crianças e adolescentes, relata a Reuters, avançando que havia crianças com cerca de cinco anos. De acordo com a agência noticiosa, muitos dos cativos libertados vinham com grilhetas nos pés, ou atados por correntes a jantes de carros.As autoridades referiram que no edifício existia uma escola islâmica e que foram detidas sete pessoas depois das operações desta quinta-feira. Os polícias não conseguiram perceber há quanto tempo as pessoas estavam presas. As pessoas detidas eram professores na escola.Os escravos foram torturados, obrigados a passar fome e abusadas sexualmente, avançaram fontes no local, mas as autoridades não confirmaram estas suspeitas. O repórter ao serviço da Reuters, no entanto, afirmou ter avistado marcas nas costas de uma criança que condizem com aquelas que seriam encontradas numa pessoa que houvesse sido chicoteada.De acordo com um porta-voz da polícia, as crianças estão a receber auxílio médico e a "serem alimentadas" pelo Governo. "Identificámos que duas das crianças vieram do

As escolas islâmicas são bastante comuns no norte da Nigéria, uma área com uma grande maioria muçulmana. Esta é também a zona mais pobre do país e maioria das pessoas vivem com menos de dois dólares por dia (segundo a Organização das Nações Unidas, uma pessoa que receba menos de 2,18 dólares por dia é considerada estar abaixo da linha da pobreza). Por isso, muitas vezes, os pais optam por deixar as crianças nas escolas internas, como seria o caso desta escola islâmica.



Não se sabe se os pais sabiam das condições em que viviam os filhos e, muitos deles, já foram contactados para irem até ao estádio buscar as crianças. "Não sabíamos que eles iam ser deixados nestas condições", disse um pai citado pela agência noticiosa alemã.