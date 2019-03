Ativistas africanas pedem mais igualdade e menos promessas vãs

"Precisamos de progresso verdadeiro, não de promessas grandiosas", pode ler-se na carta assinada por 45 ativistas africanas e dirigida aos líderes mundiais.

Ativistas africanas pelos direitos das mulheres pedem aos líderes mundiais que combatam a desigualdade de género de forma séria.



Numa missiva citada pelo jornal britânico The Guardian, 46 mulheres de 15 países africanos dirigem-se aos "líderes mundiais" a pedirem o fim de promessas vagas sobre a luta pela igualdade e a exigirem a tomada de medidas concretas.



"Vocês prometeram que iam atingir a igualdade entre géneros e o empoderamento das mulheres e meninas até 2030, mas ao ritmo atual, isto vai demorar 108 anos a atingir. É inaceitável. Precisamos de progresso verdadeiro, não de promessas grandiosas", pode ler-se na carta que é transcrita abaixo.



"Caros líderes mundiais,



Nós somos as mulheres nas frentes de guerra da luta contra a desigualdade de género e a pobreza mundial.



Todos os dias vemos a determinação e dignidade de raparigas e mulheres que enfrentam os mais duros desafios. Vemos avanços verdadeiros e o poder que as pessoas têm para atingir a mudança. Não nos vamos render nesta luta, mas precisamo que vocês façam a vossa parte.



Queremos verdadeira implementação e responsabilização a todos os níveis - desde a reunião do G7 deste ano à reposição do Fundo Global; dos nossos líderes da União Africana aos líderes comunitários. Vamos estar a olhar para as vossas ações, não para as vossas palavras; para a vossa procura por fincanciamento para dar gás às promesses; e a concretização de ideias políticas em práticas. É a coisa mais acertada e inteligente para toda a gente.



Para acelerar o progresso os homens devem pedir mudança ao nosso lado, para que possamos erguer-nos unidos e não separados. E mulheres, vocês devem ter um lugar à mesa da discussão - não podem mudar aquilo que não conseguem ver.



Nós não estamos à procura da vossa empatia, estamos a exigir a vossa ação. Porque nenhum de nós é igual até que todos sejamos iguais."