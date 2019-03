O ciclone Idai arrasou Moçambique no dia 14 de março e vitimou, até agora, 447 pessoas, segundo dados oficiais do governo de Maputo. Apesar da tragédia, nenhuma vida se perdeu no Instituto de Deficientes Visuais da Beira que, apesar das dificuldades que tem enfrentado desde o despoletar da tempestade, ainda consegue ajudar as crianças que fazem parte da organização, numa cidade onde poucos edifícios se mantêm de pé e sem danos.

"A destruição é total", começa por contar o padre Landry, responsável pelo instituto sediado no Bairro do Goto, na província de Sofala, que ajuda 60 crianças na cidade da Beira e outros tantos adultos com problemas visuais. "Tivemos muito prejuízo material, mas felizmente nada ao nível de vidas humanas", informa o moçambicano cuja tristeza se nota na voz, apesar das dificuldades sentidas durante a chamada telefónica de Portugal para Moçambique, onde as comunicações estão a ser lentamente repostas.





Os esforços das autoridades para reparar as comunicações na cidade ainda não chegaram ao instituto. O pior, considera o padre, é a falta de "luz e água potável no instituto" e a falta de comida, que ainda não é grave, mas que em breve poderá ser. "Estamos quase sem mantimentos no armazém e os fornecedores foram atingidos também. Não há a quem reclamar de não termos comida", explica o pároco à SÁBADO, responsável pelo instituto criado em 2005 que visa lecionar o ensino básico e o método Braille a deficientes visuais, crianças e adultos.

Apesar das dificuldades sentidas nesta área, o centro tem conseguido garantir o "mata-bicho" (o pequeno-almoço), o almoço e o jantar das crianças e outros ajudados pela organização. Para a primeira refeição do dia, o instituto tem fornecido papas com farinha de milho. O lanche, por outro lado, tem sido impossível de proporcionar porque não há comida suficiente.

Verduras, acrescenta o padre, estão proibidas como medida de prevenção, devido à ameaça de cólera que afeta agora o país depois da tempestade. "Oficialmente, ainda não há casos de cólera, mas já ouvimos dizer que algumas pessoas perderam a vida depois de terem contacto com areia e água poluída", diz o moçambicano. Apesar de não haver dados do governo do país africano, o presidente do município da Beira, Daviz Simango, alertou em entrevista à agência Lusa que há várias mortes registadas com sintomas de cólera, o que aumenta as preocupações com um possível surto da doença.





Mais satisfeito, o padre Landry conta à SÁBADO que não houve vítimas mortais no Instituto de Deficientes Visuais da Beira, mas mesmo assim estão a enfrentar dificuldades devido à destruição material que o ciclone Idai provocou: no centro os ventos que atingiram mais de 170 km/h arrancaram chapas do telhado e destruíram parte deste, quebraram janelas e arrasaram por completo a lavandaria, que ficou inoperacional. Este local era usado pelo instituto para lavar as roupas e uniformes das crianças e agora não se sabe quando voltarão a tê-la.

No centro, que recebeu várias famílias de funcionários que procuraram abrigo antes e depois do ciclone, o ambiente é agora de reconstrução: já foram colocadas algumas chapas provisórias no teto e, mesmo no meio do solo lamacento causado pelas fortes chuvas, as crianças brincam e ajudam os trabalhadores.

Também a casa do padre Landry não escapou à fúria dos elementos: "Na minha casa sofri quebras de todas as janelas, garagem destruída e chapas do teto que saíram", enumera entristecido.





"A situação é dramática na Beira"

Só em Moçambique, o governo africano estima que a população afetada tenha subido para os 794 mil, registando-se 447 mortos. À SÁBADO, o sacerdote descreve o ambiente sentido na Beira: "Há tristeza na cara das pessoas. Esforços de tantos anos que foram embora…", levados pelas águas da chuva e força do vento. "Há armazéns atingidos, bancos que não funcionam, hospitais declarados fechados que só atendem algumas urgências e não têm medicamentos, sem energia, sem água na cidade, tirando uma parte que tem luz. Está tudo na escuridão", diz. "Danos materiais que todo o mundo sofreu; o mais urgente é a questão da água e da luz", explica, numa cidade que ainda está a tentar recuperar os serviços de comunicação.

Sem telefones ou sinais, é difícil saber o que se passa na outra ponta da Beira, explica o moçambicano. Notícias redigidas só começaram a aparecer na segunda-feira, com um jornal que voltou a circular. Antes e ainda agora, era tudo transmitido de boca em boca na cidade, uma das mais afetadas pelo ciclone.

Ao todo, as autoridades já contabilizaram 761 mortos em Moçambique, Zimbabué e Malawi, quase duas semanas depois do ciclone Idai "varrer" tudo à sua frente nos países africanos atingidos, com 2,8 milhões de pessoas nas três nações afetadas, segundo o Programa Mundial Alimentar (PAM) das Nações Unidas. Os números são apenas provisórios, já que à medida que o nível das águas desce, vão aparecendo mais corpos.

O exército e a Proteção civil portuguesas já enviaram aviões com militares, instrumentos médicos, mantimentos e outros bens essenciais, para prestar apoio ao Moçambique. O primeiro avião C-130 português, que transporta a força de reação imediata portuguesa, já chegou à cidade da Beira na passada sexta-feira.