Manuel Vicente, antigo vice-presidente de Angola, e o general Hélder Vieira Dias, "Kopelipa", entregaram ao Estado angolano a participação que ambos detinham no Banco Económico (que sucedeu ao BES/Angola) através da sociedade Lektron SA. O anúncio desta entrega foi feito pela Procuradoria-geral da República (PGR) de Angola num comunicado para prestar contas sobre a utililização, nos últimos anos, de fundos públicos para financiar empresas privadas.

Através do documento da PGR angolana ficou a saber-se que Vicente, "Kopelipa" e um terceiro general, Leopoldino do Nascimento, beneficiaram de empréstimos da Sonangol, empresa pública angolana para a exploração de petróleo, para entrarem no capital do Banco Económico com 30,98%. O antigo vice-presidente de Angola e o homem forte da casa militar de José Eduardo dos Santos constituíram a empresa Lektron, que recebeu 125 milhões de dólares da Sonangol. Como forma de pagar a dívida, indica o comunicado da PGR, "a empresa Lektron procedeu a entrega voluntária das participações sociais ao Estado Angolano".

Já Leopoldino do Nascimento, accionista do Banco Económico com 19,9% das acções, beneficiou de um empréstimo de 53,2 milhões de dólares da Sonangol. Até à data, a Geni reembolsou a petrolífera em 23,6 milhões, estando em falta com 29,5 milhões de dólares. Segundo o Ministério Público de Angola, "a empresa Geni S.A, assumiu o compromisso de proceder o pagamento da dívida e caso não o faça, o Serviço Nacional de Recuperação de Activos em representação do Estado instaurará imediatamente o procedimento cautelar de arresto das referidas participações sociais.



Angola pede apreensão de casas compradas com dinheiro de corrupção A justiça angolana pediu ao Ministério Público português a apreensão de nove imóveis ligados a um eventual desvio de dinheiro da petrolífera Sonangol. As casas em questão já tinham sido arrestadas pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) no âmbito do processo TAP/Sonair, mas o juiz Ivo Rosa decidiu, depois de não levar os sete arguidos do caso a julgamento, restituir os imóveis aos seus proprietários, na maior parte dos casos, sociedades offshore.





Outra das situações reveladas pela PGR prende-se com o Grupo Suninvest S.A- Investimentos, Participações e Empreendimentos, S.A, liderado por Ismael Diogo da Silva, antigo presidente da Fundação Eduardo dos Santos, detido em setembro de 2018 por suspeitas de peculato, mas entretanto libertado. O MP angolano anunciou ter avançado com uma providência cautelar para a "entrega imediata das fábricas de medicamentos nas Províncias de Luanda e Benguela", tendo o tribunal procedido a entrega das mesmas ao Estado.

Joaquim Duarte David, antigo director geral da Sonangol e antigo ministro das Finanças e da Indústria, é outros dos alvos do Serviço Nacional de Recuperação de Activos. A sua empresa, a Fábrica de Cimento do Cuanza Sul, recebeu 820 milhões da Sonangol, não pagando nada até à data. "Tendo em conta o interesse nacional e o facto de a mesma estar em funcionamento pleno, o Estado decidiu celebrar um contrato de regularização da dívida onde estarão devidamente salvaguardados os seus interesses e a manutenção dos postos de trabalho", referiu a PGR angolana.

Se Joaquim Duarte David manteve na sua esfera a fábrica de cimentos, acabou por perder três sociedades têxteis: Fábrica de Tecidos (Mahinajethu-Satec), a Fábrica Têxtil de Benguela (Alassola-África Têxtil) e a Nova Textang II em Luanda. O Ministério Público avançou com um pedido de arresto das empresas. Tudo porque através de uma linha de crédito do Japan Bank Internacional foi concedida uma linha de crédito superior a mil milhões de dólares, um financiamento que está a ser pago pelo próprio estado angolano. O banco BAI concedeu ainda um financiamento de cerca de 13 mil milhões de kwanzas (34 milhões de euros) com garantia do soberana, que nunca foram pagos, estando agora o próprio estado angolano a pagar.