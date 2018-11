A eurodeputada socialista é uma das oradoras de um ciclo de conferências sobre transparência e corrupção em Angola. Ana Gomes vai falar sobre branqueamento de capitais a partir daquele país.

A eurodeputada socialista Ana Gomes faz parte de um painel que vai discutir a corrupção e branqueamento de capitais em Angola. A deputada vai intervir nos debates alusivos ao "Combate ao Branqueamento de Capitais com origem em Angola por parte da União Europeia e de Portugal" e também no painel "Papel da União Europeia e de Portugal: Acções e Omissões". Estes dois debates estão inseridos no âmbito do no terceiro Ciclo de Conferências "Transparência, Corrupção, Boa Governação e Cidadania em Angola" organizada pela Associação Justiça, Paz e Democracia (AJPD).

Este ciclo de conferências tem por objectivo "promover a inclusão da sociedade civil angolana na formulação de políticas públicas que visem o reforço da transparência, o combate à corrupção e ao branqueamento de capitais e, também, o fim da impunidade", refere um comunicado da Delegação Portuguesa do Grupo dos Socialistas & Democratas no Parlamento Europeu

No quadro das suas funções no Parlamento Europeu, a socialista visitou Angola por diversas vezes, tendo inclusivamente feito parte da missão de observação eleitoral às eleições legislativas de 2008. Voltou ao país em 2015 para avaliar a situação dos direitos humanos e liberdade de expressão no país.

Esta visita aconteceu no âmbito de uma alegada perseguição política ao jornalista angolano Rafael Marques e da prisão de activistas contra o governo de José Eduardo dos Santos, entre os quais se encontrava o rapper e escritor luso-descendente Luaty Beirão.

Ana Gomes está de saída do Parlamento Europeu, tendo formalizado a sua decisão há vários meses. Faz parte deste organismo comunitário desde 2004.

Esta será a primeira visita oficial de Ana Gomes desde que José Eduardo dos Santos saiu da presidência angolana, tendo sido substituído por João Lourenço, que prometeu combater a corrupção no país.