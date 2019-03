As inundações na aldeia de Buzi foram provocadas pela tempestade Idai que causou o deslizamento das margens do rio. Pessoas subiram para os telhados para se salvarem.

Uma aldeia em Moçambique está a menos de 24 horas de ficar totalmente submersa, de acordo com a Save The Children. A organização não-governamental avisa que não há ainda solução à vista para salvar as pessoas que vivem em Buzi, entre elas, 2.500 crianças. No total, cerca de 50 quilómetros do território da aldeia ficou submerso desde a passagem do ciclone Idai.



A passagem do ciclone fez com que as margens do rio Buzi deslizassem e a aldeia ficasse em perigos de inundação. Vários dos habitantes procuraram refúgio nos telhados das casas como mostram imagens aéreas do local.



As Nações Unidas já alertaram que as próximas 72 horas vão ser "críticas" para





Imagens tiradas esta manhã no Distrito de Buzi pela equipa do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades #INGC. Equipas de resgate estão nas buscas com o apoio das Nações Unidas. pic.twitter.com/mXOYhdvVHs — Nações Unidas em Moçambique (@onumocambique) 19 de março de 2019

Mais de 1,5 milhões de pessoas foram afetadas pela tempestade naqueles três países africanos.



O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse que o ciclone poderá ter provocado mais de mil mortos em Moçambique, estando confirmados atualmente 84.



O Idai, com fortes chuvas e ventos de até 170 quilómetros por hora, atingiu a Beira (centro de Moçambique) na quinta-feira à noite, deixando os cerca de 500 mil residentes na quarta maior cidade do país sem energia e linhas de comunicação. Estimativas iniciais do Governo de Maputo apontam para 600 mil pessoas afetadas, incluindo 260 mil crianças.



O Governo português anunciou, na segunda-feira, não ter registo de "cidadãos portugueses mortos, feridos ou em situação de perigo" nas zonas afetadas pela tempestade, mas "várias dezenas perderam casas e bens". José Luís Carneiro ficou encarregado pelo Governo português de avaliar com as autoridades moçambicanas quais são as primeiras necessidades a serem supridas.



Em comunicado, a Comissão Europeia anuncia um "pacote inicial de ajuda de emergência de 3,5 milhões de euros", após as "graves inundações e o ciclone tropical Idai terem causado um grande número de vítimas e danos em casas e infra-estruturas em Moçambique, no Maláui e no Zimbabé".

De acordo com as autoridades, pelo menos 267 salas de aula e 24 unidades de saúde foram afetadas pelo ciclone Idai nas províncias moçambicanas de Sofala, Manica, Zambézia e Inhambane.Atualmente, o balanço de vítimas mortais continua a aumentar. Ao início da tarde desta terça-feira já se haviam registado 284 mortes, 84 das quais em Moçambique. No Zimbabué morreram 98 pessoas e no Maláui eram já 112 os mortos confirmados.As organizações de ajuda humanitária estão a pedir produtos não perecíveis e de higiene para auxiliar as vítimas do ciclone.