Eram 25, no total, de todos os modelos de luxo inimagináveis e foram leiloados por 25,5 milhões de euros. No entanto, nem um cêntimo irá para as mãos de Teodorin Obiang.A sua coleção foi apreendida pelas autoridades suíças devido a suspeitas de ele ter saqueado os cofres do seu país e lavado o dinheiro. Num acordo selado, Obiang concordou com a venda dos automóveis e a entrega dos lucros a organizações que trabalhem com pessoas pobres da Guiné Equatorial.Ações como esta assinalam uma gigantesca mudança em relação ao passado. Os governos europeus costumavam ignorar os cleptocratas africanos.