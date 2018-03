O Banco Privado Atlântico terá funcionado como pivô financeiro do poder angolano: para pagar ao advogado de Angola e para o presidente, Carlos Silva, distribuir milhões por Manuel Vicente, Kopelipa e Leopoldino.

Nos negócios angolanos, nem sempre é fácil que todos percebam quem é o dono do quê. As relações entre o dinheiro e as personagens cruzam-se de tal forma que a propriedade dilui-se por vários intervenientes. Um destes intrincados casos foi detectado pelo Ministério Público (MP) no âmbito da Operação Fizz, com os documentos apreendidos ao advogado Paulo Blanco e ao empresário Armindo Pires (o alegado testa-de-ferro português do então vice-presidente de Angola, Manuel Vicente) a demonstrarem que até os pagamentos de honorários a Paulo Blanco obedeceram a um alegado esquema de circulação de dinheiro que envolveu o planeamento de contratos fictícios de prestação de serviços.



Mas é preciso explicar o caso desde o início e com recurso a outro processo. Anos antes da Operação Fizz, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) abriu no início de 2012 o inquérito-crime nº 34. Fê-lo após receber várias informações confidenciais da Polícia Judiciária e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sobre financiamentos considerados suspeitos. O alvo era um negócio do então presidente da Sonangol, Manuel Vicente, e de um dos três enteados, Edmilson de Jesus Martins – filho de uma empregada de escritório (Marinella de Jesus) com quem Vicente casou em 1996.



A Judiciária tinha detectado facturas alegadamente não declaradas ao fisco pela empresa portuguesa controlada por Edmilson (a Edimo) e a CMVM relatou ao MP que durante uma inspecção, feita em 2011 pelo Banco de Portugal (BdP) à sucursal nacional do Banque Privée Edmond de Rothschild Europe (BPERE), tinham sido encontrados financiamentos cruzados de milhões de euros com origem no BPERE e no Banco Privado Atlântico (BPA) Europa. A empresa beneficiada era precisamente a Edimo, que utilizara o dinheiro para comprar a participação de 4,99% de acções que Vicente tinha no banco BIG. Acções essas que depois foram avaliadas em cerca de 11 milhões de euros.



Quando avançou para o negócio da passagem das acções para a posse do enteado, Manuel Vicente estava a viver uma nova fase na sua vida pessoal e política: acabara de se livrar do processo-crime que o visava na compra de um apartamento de luxo no Estoril (caso arquivado pelo procurador Orlando Figueira que está na base nos alegados actos de corrupção detectados na Operação Fizz) e já tinha sido convidado a integrar o governo de Angola, o que viria a ocorrer primeiro como ministro de Estado e da Coordenação Económica e, depois, como vice-presidente.



Vicente era também um homem muito rico, mas parecia não querer que se soubesse o dinheiro e as ligações que realmente possuía. Mas foi isso que despertou as primeiras suspeitas das autoridades portuguesas. "Manuel Domingos Vicente tem vastíssimos meios de fortuna, auferindo rendimentos anuais gerados pela sua actividade profissional superiores a 10 milhões de dólares e possuindo património pessoal estimado superior a 75 milhões de euros. Deste modo, o recurso a capitais alheios no valor de 7,9 milhões de euros – apenas com o propósito (declarado) de alterar a titularidade da participação no BiG – parece carecer de qualquer racionalidade económica", lê-se no relatório da CMVM a que a SÁBADO teve acesso. Um relatório que considerou que eram também estranhas as operações bancárias de dois créditos e a constituição de uma garantia (contrato de penhor), além dos custos dos juros e comissões associados aos empréstimos.



Na ficha de cliente do banco Edmond Rothschild, que a 9 de Dezembro de 2009 autorizou um financiamento inicial de quase 8 milhões de euros, consta que foi o próprio chairman do BPA Europa, o luso-angolano Carlos da Silva (figura muito próxima de Vicente, tendo este solicitado ao BCP em 2010 que partilhasse "informação qualificada ao BPA na pessoa do dr. Carlos Silva"), que teve uma intervenção directa nos financiamentos bancários ao apresentar Edmilson e Vicente ao BPERE.



As relações secretas de angolanos

Com a investigação do caso Edimo lançada em Portugal a cargo do procurador Rosário Teixeira, Manuel Vicente recorreu de novo aos serviços de defesa do advogado Paulo Blanco (agora acusado de corrupção na Operação Fizz), que depois lhe terá cobrado honorários de 200 mil euros, acrescidos de IVA (um total de 246 mil euros). A factura destes serviços só foi apreendida nas buscas de 2016 e integrada no espólio das provas da Operação Fizz. Mas foram estes documentos que permitiram perceber que o pagamento dos honorários foi feito por Armindo Pires (também acusado de corrupção do procurador Orlando Figueira), conforme surge num email enviado a 2 de Outubro de 2014 por este último a Manuel Vicente.



Só que o circuito deste dinheiro não terminou aqui. Poucos meses depois, a 30 de Dezembro desse ano, Armindo Pires fez chegar a António Assis de Almeida (quadro superior do Banco Privado Atlântico, entretanto fundido com o Millennium Angola) um outro email, dando-lhe conta do verdadeiro historial do pagamento dos tais 200 mil euros a Paulo Blanco. Nesse documento, o alegado testa-de-ferro de Manuel Vicente indicou ter "acordado" com Paulo Marques (outro alto quadro do banco que tratou também da contratação de Orlando Figueira) que a despesa seria ressarcida pelo banco: "Para tal, tínhamos acordado fazer um contrato de prestação de serviços entre a empresa Rosecity Ltd. [um offshore alegadamente controlado por Pires e Vicente] e o BPA como assessoria comercial (…) fazendo duas facturas que o BPA depositaria na minha conta no próprio BPA."



Assim, seria o banco a pagar os gastos decorrentes dos serviços jurídicos que Paulo Blanco prestara a Manuel Vicente e à família deste. No entanto, ainda no referido email a que a SÁBADO teve acesso, Armindo Pires contou que o plano inicial tinha sido abandonado, porque Paulo Marques lhe havia dito que o pagamento encoberto teria de passar para a responsabilidade de outra empresa que o mesmo Paulo Marques se comprometera a mencionar num draft (esboço) de um contrato "já corrigido" e com os "elementos devidos".



Queixando-se que o caso acabara por entrar num impasse, Armindo Pires acrescentou no email que estava disponível para "apresentar" pessoalmente a António Assis de Almeida (actualmente vice-presidente do Millennium Atlântico) "os documentos já preparados à altura dos acontecimentos", documentos que disse não enviar por email por "razões de segurança".



Na resposta também por email, datada desse mesmo dia, António Assis de Almeida, perguntou qual era a identidade da "empresa" que "em lugar do banco" iria rubricar o contrato. E disse também que apenas pretendia "puxar o fio à meada a fim de nos encaminharmos para fechar o tema". Para encerrar a conversa, sugeriu que tratassem de tudo pessoalmente, mas Armindo Pires ainda lhe respondeu por email: revelou que, durante as alegadas conversas com Paulo Marques, não tinha chegado "a esse ponto", referindo-se provavelmente ao nome da empresa que assumiria o encargo dos honorários pagos, mas também disse que "o dr. Carlos" [Carlos Silva, presidente do BPA] saberia de todos os pormenores.



Nos emails a que a SÁBADO teve acesso, e que se encontram na Operação Fizz, não é revelado como acabou todo este caso relacionado com os honorários de Paulo Blanco. O que se sabe é que o advogado foi depois afastado do processo Edimo (o caso acabou encerrado pelo MP com o pagamento de uma multa de cerca de 100 mil euros) e que também se incompatibilizou com Carlos Silva, acabando até por remeter ao alegado testa-de -ferro de Manuel Vicente parte dos emails que enviou ao banqueiro. A um deles chamou: "Atlântico/Círculo de Confiança." Nele, o advogado queixou-se sobretudo de alegadas jogadas de bastidores do ex-procurador Orlando Figueira para lhe roubar os clientes e expor na SÁBADO dados confidenciais de negócios angolanos. Para ilustrar que sabia de tudo, Paulo Blanco usou uma metáfora no email enviado em Setembro de 2013 a Carlos Silva: "Lisboa é um bidé e os bancos e os tribunais são penicos."



750 mil para o trio do poder

Na Operação Fizz foram muitos os indícios encontrados pelo MP sobre as ligações cruzadas de vários angolanos poderosos e a relação com obscuros negócios milionários realizados em Angola e Portugal. Sempre com a intervenção de Carlos Silva (Orlando Figueira já garantiu por escrito no processo que o banqueiro lhe terá estado a pagar a defesa através do advogado Proença de Carvalho) e do Banco Privado Atlântico, que em 2009 foi autorizado a instalar-se em Portugal.



Um destes episódios passou-se um ano depois, em 2010, conforme surge num email junto ao processo e que foi trocado entre dois quadros do Millennium bcp, Nuno Perestrelo e Carlos Santos Lima. O "assunto" era o cliente "dr. Carlos Silva". Preocupado, Nuno Perestrelo informou o colega que o presidente do Banco Atlântico recebera, em Abril de 2009, cerca de 11,3 milhões de dólares (8,9 milhões de euros ao câmbio actual) referentes "ao segundo pagamento de subscrição" feito pelo Millennium Angola junto do BPA.



E que, daquele montante, "cerca de 5 milhões de dólares" (4 milhões de euros) "foi/irá ser transferido para quatro entidades individuais". Depois, destacou que o primeiro pagamento de 2,3 milhões de dólares já tinha sido encaminhado para contas em Portugal do Banco Privado Europa. Contas em nome de Manuel Vicente, dos generais Kopelipa e Leopoldino Nascimento e de Baptista Sumbe. Os três primeiros receberam cada um 750 mil dólares (612 mil euros). A quarta transferência para Sumbe foi de apenas 50 mil dólares.



E qual foi o problema? O departamento de compliance do BCP pediu um "justificativo" das transferências, porém, como referiu no email Nuno Perestrelo, o banqueiro Carlos Silva ter-lhe-á dito que não pretendia dar "mais nenhuma justificação". "Pediu -me que falássemos com o dr. Miguel Maya [administrador do Millennium bcp e amigo pessoal de Carlos Silva e de Manuel Vicente], que está a par do assunto", finalizou Nuno Perestrelo.



A sequência de comunicações revela ainda que Carlos Santos Lima enviou uma comunicação para Carlos Alvares, então administrador do BCP a contar-lhe o sucedido e que o interlocutor reencaminhou o assunto para Luís Pereira Coutinho, que esteve na administração do BCP, e que passou o assunto para Miguel Maya. Os emails apreendidos no processo, porém, não revelam o desfecho deste caso.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 717, de 25 de Janeiro de 2018.