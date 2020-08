Um avião 'Canadair' caiu hoje na zona do Lindoso, Ponte da Barca, quando combatia um incêndio que está a lavrar na serra do Gerês, havendo registo de dois feridos graves, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O acidente aconteceu pelas 11:20 e "os meios de socorro estão a caminho", embora se desconheçam para já detalhes sobre o que aconteceu e sobre a existência de feridos, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo.

O GPIAAF -- Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários indicou à Lusa já ter sido notificado do acidente e que está a enviar para o local uma equipa para dar início às diligências.





Entretanto, outra fonte da Proteção Civil acrescentou que se trata um avião português que fazia parte do dispositivo de combate a incêndios florestais e que os feridos graves são os ocupantes do aparelho.

Disse ainda que o avião caiu numa zona montanhosa.

De acordo com a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mais de 100 operacionais, apoiados por 28 veículos e 10 meios aéreos portugueses e espanhóis combatiam pelas 12:00 o incêndio que lavra no Parque Nacional da Peneda-Gerês desde as 05:19 de hoje