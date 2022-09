Bolseiros ficam sem apoio

É um dia difícil para Giulia, que teve que deixar a residência da Santa Casa da Misericórdia do Porto, onde viveu durante o último ano. A soluçar e sem conseguir suster as lágrimas, arrumou a pouca roupa que ainda tinha no quarto e os livros que a acompanharam no primeiro ano da licenciatura de Línguas Aplicadas da Faculdade de Letras do Porto. Giulia foi uma das estudantes que foi contemplada com uma bolsa de mérito, mas que de um dia para o outro ficou sem nada. "Não sei o que irei fazer, muito provavelmente terei que arranjar emprego para conseguir suportar os encargos da faculdade, propinas, estadia e transportes", conta à SÁBADO Giulia Ilha, a estudante brasileira de 19 anos.