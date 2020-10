Burla: Médico indiano compra lâmpada do Aladino por 35 mil euros

Dois homens foram presos, na Índia, suspeitos de burlarem um médico na compra de uma susposta lâmpada do Aladino. O médico pagou 35.500 euros pelo objeto que lhe iria trazer riqueza e saúde.Segundo a BBC , um terceiro suspeito no esquema, uma mulher, continua em fuga. O grupo terá começado por pedir mais de 200 mil dólares (mais de 170 mil euros) pela lâmpada, mas acabaram por vendê-la por pouco mais de 35 mil euros.Durante a venda, os suspeitos fingiram evocar espíritos a partir da lâmpada, como acontece no conto das Mil e Uma Noites. O médico acabou por apresentar queixa às autoridade, no início desta semana.Na queixa, o médico conta que conheceu os homens depois de ter tratado uma mulher, que seria mãe deles, durante mais de um mês. Terão começado a falar-lhe de um enviado de Deus que visitava a casa deles e convenceram o médico a conhecer tal figura.Refere ainda na queixa que "durante uma visita 'Aladino' apareceu de verdade" à sua frente. Só mais tarde terá percebido que o Aladino era um dos homens vestido como a figura do conto popular.A polícia referiu que os homens são já suspeitos de vários esquemas de burlas a famílias da área. Os dois foram detidos, mas a mulher continua em fuga.