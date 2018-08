Todos os dias acontecem histórias que são difíceis de acreditar, mas que são mesmo reais. A SÁBADO compilou algumas notícias de todo o mundo que provam que, por vezes, o mundo está mesmo ao contrário.





Na cidade de Capiatá, no Paraguai, ladrões roubaram 42 caçadeiras do arsenal da polícia militar e substituíram os exemplares por armas de brincar.

O incidente foi descoberto após uma inspecção, em que os oficiais descobriram que as suas espingardas tinham sido trocadas por réplicas de plástico e madeira. Ao todo foi contabilizado um prejuízo de quase 10 mil euros.

As autoridades acreditam que as armas terão sido contrabandeadas para a Argentina ou Brasil. Nenhum dos responsáveis foi encontrado até agora.

Roban 42 fusiles de guerra que estaban resguardados en un cuartel policial y lo reemplazan por réplicas de juguete. https://t.co/FP6xCO3F6n pic.twitter.com/ukoXoUnlDY — ABC Digital (@ABCDigital) 25 de agosto de 2018

Enquanto isso, no estado de Massachusetts, nos EUA, dois irmãos decidiram pegar num avião para despejar as cinzas do seu falecido pai mas algo correu mal.

No voo, Scott Landis, de 34 anos, morreu depois da pequena avioneta se ter despenhado logo após a descolagem.

O pai dos dois irmãos tinha falecido há apenas duas semanas atrás. O filho que morreu no acidente era piloto de helicóptero no Exército.