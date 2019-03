Armando, o Lewis Hamilton dos pombos-correio, vendido por 1,25 milhões de euros

Um pombo-correio, criado na Bélgica, foi comprado num leilão online por 1,25 milhões de euros, um valor que é recorde mundial. Apesar da identidade do comprador não ter sido revelada, a imprensa belga avançou que o comprador é um cidadão chinês, que terá como objetivo usar a ave para fins reprodutivos.

Armando, também apelidado de Lewis Hamilton dos pombos, foi treinado no estabelecimento de Joël Verschoot, que dedica 12 horas do seu dia a treinar os animais. Verschoot arrecadou um total de 1,9 milhões de euros, referente à venda de Armando e de mais de 177 outros pombos-correio.

Ao The Guardian, o criador confessou que, desde "há três anos, estava claro que Armando chegaria ao topo". ""Em 2017 e 2018, ele foi o melhor da Bélgica e, em 2018, o melhor da Europa", contou.

As corridas de pombos têm ganha adeptos na China nos últimos anos, com vários milionários a investirem e apostarem elevadas somas de dinheiro. As corridas são ganhas pela ave que for capaz de voltar ao seu pombal a partir de determinado ponto de partida, situado a centenas de quilómetros.