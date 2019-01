Louise Sach e Kayleigh Wakeling eram perfeitas desconhecidas até que a falência renal de Louise a levou a tomar medidas desesperadas.



Louise foi diagnosticada com falência renal e estava na lista de espera para poder receber um rim. Uma lista que poderia levá-la a meses ou mesmo anos de espera. Determinada a superar as dificuldades, Louise decidiu fazer uma publicação no Facebook que mudaria para sempre a sua vida e a de Kayleigh.



Contou a sua história nas redes sociais e chamou a atenção de uma terapeuta de beleza que se disponibilizou a doar o rim à mulher.



Um ano depois da publicação e sete meses depois da cirurgia, Louise e Kayleigh tornaram-se melhores amigas, fala todos os dias e, mesmo a viver a uma hora e meia de distância, encontram-se frequentemente.