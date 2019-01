Antes de comer, o estudante de 20 anos aqueceu a comida no microondas. Terá saído para praticar desporto e quando voltou sentiu náuseas, dores de cabeça e dores abdominais. O jovem vomitou durante várias horas e na manhã seguinte foi encontrado pelos pais já sem vida.



A autópsia ao corpo revelou que AJ terá morrido após ter contraído uma forte intoxicação alimentar causada por uma bactéria produtora de toxinas fatais e que acabou por levar à falência do fígado.



Apesar do caso ter ocorrido em 2008, a história foi agora divulgada pelo US Journal of Clinical Microbiology.

Um jovem estudante foi encontrado morto em casa depois de ter comido massa que tinha ficado fora do frigorífico durante cinco dias. O caso ocorreu em Bruxelas, na Bélgica. A vítima, identificado apenas por AJ, ficou gravemente doente depois de ingerir os restos do macarrão que tinha deixado no interior de um tupperware de cima da bancada da cozinha durante vários dias.