Um estudo da autoria do historiador e jornalista David Bienenstock revela que Jesus Cristo usava óleos de canábis para fazer curas medicinais aos cristãos. Para o catedrático, o uso da substância poderá explicar os 'milagres' atribuídos a Jesus.

David Bienenstock estima que a canábis estava amplamente disponível em todo o Médio Oriente há dois mil anos e pode ter sido usada para tratamento de doentes.

O controverso historiador sustentou em declarações ao jornal The Daily Star a existência de registos históricos que mostram a presença do ingrediente 'kaneh-bosem', contido nos óleos sagrados da unção usados pela Igreja, era um extracto de canábis.

Bienenstock sugere que "eles [os profetas] saberiam como cultivar a canábis e explorar as suas propriedades medicinais. "O próprio Jesus Cristo foi ungido e essa unção envolveu o uso de óleo de canábis", acrescentou.

Os especialistas concordam que a aceitação dessa teoria poderia ajudar a promover o uso controverso do medicamento no tratamento de várias doenças.

Outro especialista na matéria citado pelo mesmo diário, o escritor Chris Bennett, defende que há registos arqueológicos que sustentam a teoria de Bienenstock.

Os sábios no assunto da religião apontam para uma receita de óleo de canábis no Êxodo 30: 22-25: "Tome também para si o mais fino dos temperos: de mirra flutuante quinhentos siclos [unidade de peso usada no Oriente], e de canela aromática a metade, duzentos e cinquenta, e de cana-de-cheiro duzentos e cinquenta… Este será um óleo sagrado da unção".