Bar no Rio de Janeiro vai oferecer bebida por cada queda de Neymar

Os aparatosos 'mergulhos para a piscina' de Neymar já deram origem a alguns 'memes' mas um bar no Rio de Janeiro resolveu rentabilizar as quedas do craque brasileiro no Campeonato do Mundo. Cada tombo do camisola 10 da canarinha no jogo de quarta-feira, com a Sérvia, dará direito a uma bebida grátis.O 'Sr Walter pub', assim se chama o estabelecimento, promove assim assim a iniciativa: "Rumo ao hexa. A cada tombo do Neymar, uma rodada de shot por conta da casa'", pode ler-se no cartaz, onde é também garantido que haverá "um telão" onde os adeptos poderão assistir ao jogo.