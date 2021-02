Tubarões, lontras e pinguins do Oceanário em direto online

Apesar de estar temporariamente encerrado ao público, devido às restrições impostas pela pandemia, o Oceanário de Lisboa continua com as suas rotinas diárias, essenciais à manutenção do espaço e à saúde dos seus animais marinhos.





Este facto levou à criação de uma iniciativa de apoio, O Outro Lado do Oceanário, na qual é possível comprar uma entrada virtual para conhecer os segredos dos bastidores e falar em direto com os aquaristas.





O projeto é inédito e dará a conhecer rotinas desconhecidas, "o outro lado" que suscita tanta curiosidade, mas que em contexto normal está inacessível aos olhos do público.





São quatro visitas online distintas para, a partir de casa, entrar no Oceanário, mergulhar no aquário central e ver a alimentação de raias e tubarões ou almoçar com as lontras.





Poderá saber mais sobre a reprodução de pinguins ou sobre os cuidados diários das Florestas Submersas, o maior nature aquarium do mundo.





Para todos os que gostam e seguem o Oceanário e desejam apenas apoiar a sua missão, também é possível fazê-lo no site oficial.





Todas as informações (nomeadamente links para a aquisição de bilhetes para a iniciativa online) estão em Oceanario.pt.

