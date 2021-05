Já abriu o Pestana Blue no Alvor, o primeiro 5 estrelas algarvio com regime 'tudo incluído'

Abriu na última sexta-feira, 10 de maio, mesmo a tempo do verão, o novo Pestana Blue Alvor, a dez minutos (a pé) da praia dos Três Irmãos. Trata-se do primeiro hotel com classificação 5 estrelas no Algarve a funcionar exclusivamente em regime "Tudo Incluído".



Ocupando uma área de 12 mil metros quadrados, junto ao Pestana Alto Golf (famoso campo de golfe de 18 buracos, desenhado nos anos 80 por Henry Cotton), o novo resort do Grupo Pestana, direcionado para famílias, dispõe de 551 quartos (muitos deles comunicantes) e suítes (com destaque para os do piso térreo, com sofá-cama onde duas crianças podem dormir confortavelmente), divididos em 13 edifícios de dois andares, com decoração contemporânea e design funcional. Neles, bebés até três anos têm direito a berços e banheiras portáteis sem custos adicionais, mas o melhor de tudo é que, até aos 12 anos, nenhuma criança paga.