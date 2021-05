Chennai: uma cidade indiana a estourar de acção

Embora exista uma loucura por filmes, a cidade tem uma electricidade e exuberância que se estende para além da vertente cinemática. Há muito com que ficar entusiasmado em Chennai, capital do estado tâmil de Nadu, no Sul da Índia

Durante o fim-de-semana de estreia do filme de língua tâmil Chekka Chivantha Vaanam, uma fita de acção pura e dura da autoria de um dos mais populares realizadores indianos, Mani Ratnam, o ambiente na sala aproximava-se mais de uma festa de amigos do que de uma sessão de cinema. A partir do meu lugar, numa das pontas da fila da frente de uma das salas dos Sathyam Cinemas (tinha conseguido apanhar um dos últimos bilhetes disponíveis), não podia ver o filme muito bem, mas ouvia perfeitamente a gritaria e algazarra da casa apinhada de gente quando Arvind Swamy, Aishwarya Rajesh ou qualquer outro actor popular aparecia no ecrã.