Caretos e Festival do Butelo resistem à pandemia, em versões online

Com o objetivo de apoiar (dentro das possibilidades que permite a atual situação pandémica) os produtores locais e de continuar a dinamizar a cultura e as tradições brigantinas, a câmara de Bragança patrocina – com um investimento que ronda os 14 mil euros – a realização online do Festival do Butelo e das Casulas e do Carnaval dos Caretos de 2021.



Assim, o Festival do Butelo e das Casulas – respetivamente, um enchido de ossos e cartilagens e vagens secas e cozinhadas de uma espécie de feijão tradicional de Trás-os-Montes – arranca a 1 de fevereiro na plataforma Dott/Ctt, reunindo 17 produtores do concelho de Bragança, a comercializar produtos de fumeiro (butelo, salpicões e chouriças), casulas, azeite, bebidas (vinho e licores), mel e artesanato regional.