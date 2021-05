A Cidade do Pecado é um paraíso para os artistas

As mais lidas GPS

Com 12 horas para gastar, Azia Skeen acabou por ir parar ao Bairro das Artes, uma área de 18 quarteirões de atarracados edifícios comerciais e de antigas e atuais oficinas de automóveis, escondido entre o altaneiro Stratosphere e a glória desbotada que é hoje a Freemont Street. Na primeira visita de Skeen, o bairro estava no auge da Primeira Sexta-feira, um evento mensal que atrai milhares de visitantes a sítios como a Arts Factory, onde estão instalados os estúdios e pequenas galerias de cerca de duas dúzias de artistas locais. "Fomos imediatamente aceites e nunca tinha sentido isso", conta Skeen, agora com 22 anos.