Albano Jerónimo na Netflix: 'Pus um pé na porta e agora não quero que se feche'

Entrevista ao ator português que se estreia em produções da Netflix já a 12 de março, com a série britânica The One, baseada no livro de Jonh Marrs.

Já são quantos anos de carreira, 20?

21. Comecei aos 15 anos, mas conto a partir do momento em que me profissionalizei, que foi aos 20. Ainda estava a estudar. Foi com a Mónica Calle na Casa Conveniente, aqui no Cais do Sodré [aponta para o outro lado da linha de comboio]. Foi a peça de David Mamet The Woods, com a Mónica Garnel em cena. Foi a loucura. Vê lá, vim quatro horas antes do espectáculo para me concentrar, aquecer o corpo. Imagina o estado de nervos que era, a adrenalina! É mesmo uma grande mudança. E ainda bem que foi com a Mónica porque me enquadrou logo numa forma de fazer teatro que foi muito fixe. Tirou logo muitas coisas, merdinhas, apêndices, vícios.