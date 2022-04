Criação de Deborah Pearson e Action Hero em estreia no TBA

Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, acolhe The Talent, um solo de Gemma Paintin sobre o legado da voz humana. De sexta a domingo.

O coletivo de artistas de Bristol Action Hero, que criam obras que cruzam performance, instalação, som e prática digital, interessando-se pela iconografia da cultura popular, juntou-se à canadiana Deborah Pearson (fundadora e direora do grupo Forest Fringe e cuja peça History History History na Culturgest, em 2017, foi muito aclamada) para um novo projeto, The Talent, que estreia no Teatro do Bairro Alto esta sexta feira, 22 de abril, lá permanecendo até dia 24, sexta e sábado às 19h30 e domingo às 17h.