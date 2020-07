Silves fica a uns bons quilómetros do mar. Este não é o Algarve de olho azul e cabelo loiro. É marcado pelo vermelho escuro das muralhas do castelo, o mais emblemático monumento da cidade, bem visível a quem chega de longe. Em tempos capital da região, Silves tem na herança cultural o seu maior bem turístico: um património que percorre praticamente toda a história da humanidade.É isso que nos surpreende ao entrarmos na Fábrica do Inglês, situada nas margens do rio Arade: a imponência das muralhas no alto da colina, que datam do século V, e a cidade que se espraia até ao rio, recortada por igrejas e casas caiadas, com as suas listas amarelas pintadas nas entradas. Nascido originalmente como uma fábrica de cortiça, há vários anos que este lugar estava abandonado."O espaço estava assim há 20 anos, degradado, cheio de lixo até ao teto", recorda Rita Soares, diretora da Garrafeira Soares, que em março passado reabriu as portas da Fábrica do Inglês para o Algarve Trade Experience 2020. Já no ano anterior, a empresa tinha recuperado outro espaço icónico, a Fábrica da Cerveja, em Faro. Dedicado ao tema "Os Descobrimentos Portugueses e a Rota das especiarias", foi o pretexto para juntar produtores de bebidas espirituosas e mixologistas, que recorrem a velhos sabores para modernos cocktails.O evento, que decorreu a poucas semanas de Portugal ter entrado em estado de emergência, resume bem o espírito de quem visita Silves: uma cidade antiga, de tradições e vestígios da arquitetura árabe, que oferece experiências inovadoras, como concertos em espaços improváveis. O festival Jazz nas Adegas, por exemplo, organizado pelo município, vai já na sua quarta edição.Situada a cerca de 20 minutos da costa, Silves tem na vila de Armação de Pêra uma das suas praias mais procuradas, onde se diz que o mar é rico em atum e sardinha. Talvez venha daí a fama dos carapaus alimados, tão procurados no Algarve, embora por estes lados a tradição gastronómica, tal como quase toda a oferta turística, contemple sabores que vão da serra ao oceano: o peixe fresco da costa algarvia costuma figurar nas ementas ao lado das papas de milho e do ensopado de javali.Há locais que são de visita obrigatória, sobretudo para os apaixonados da história e do legado islâmico deixado pelos muçulmanos no Algarve. O castelo é o ex-líbris da cidade, localizado no ponto mais alto da colina, feito de uma rocha avermelhada que se encontra nas redondezas do concelho. Trata-se de um dos cinco monumentos nacionais que a cidade ostenta, permitindo aos seus visitantes caminhar pelas muralhas de areia e pedra. A norte, um detalhe curioso: a porta da traição, por onde os traidores deixavam escapar os seus inimigos.Voltemos à praia, que é o tempo dela, este ano com distanciamento social imposto pela pandemia. São cinco as praias que o concelho oferece, com diferentes capacidades de ocupação. Uma dica: a praia do Olival, situada no extremo poente da baía arenosa de Armação de Pêra, numa zona tipicamente rochosa, em ravina, merece um postal no frigorífico, tal a sua beleza natural. Está limitada a uma ocupação de 700 pessoas.No caminho de regresso, o concelho tem muita terra para explorar: a pequena colina de Alcantarilha, com as suas terras de vinha, figueiras, oliveiras e alfarrobeiras, dispõe de um campo de golfe e, não fosse a pandemia, os miúdos também ali estariam bem felizes, no parque aquático Aqualand Algarve, ainda encerrado este ano, devido ao coronavírus. Em compensação, o verde dos laranjais ganhou novas rotas, numa zona onde a natureza ainda permanece inexplorada e proporciona inúmeros passeios e caminhadas.Lançada em fevereiro deste ano, a Rota da Laranja leva os visitantes a um passeio no Barrocal (encaixado entre a serra e o litoral), entre os pomares, oferecendo igualmente a possibilidade de uma degustação de pratos da gastronomia local. Não é por acaso que Silves é considerada a capital da laranja, tendo neste fruto um dos principais traços de identidade. Aliás, todo o património natural permanece bem preservado, à espera de visitantes. A serra é o habitat natural do lince-ibérico e do medronheiro, e os céus são ideais para a observação de aves.Deixamos para o fim a visita ao Museu de Arqueologia, nascido de uma descoberta ocasional, nos anos 80, quando a câmara preparava as fundações para uma nova cantina municipal. Foi então descoberto um poço cheio de entulho "com materiais do período islâmico, até ao século XVI". Dez anos depois, em vez da cantina nascia um museu com características únicas em Portugal - uma viagem do paleolítico ao período moderno. Não é a mesma coisa que um parque aquático, mas vale bem uma visita com os miúdos.O Barradas, numa casa de campo convertida em restaurante, em Venda Nova, é tentador pelo peixe assado selvagem e pela carta de vinhos: o proprietário, Luís Pequeno, é colecionador. Vale a pena fazer uma visita à adega e provar os figos da figueira que dá sombra ao pátio. No Recanto dos Mouros, com esplanada e boa vista para o castelo, valem a pena ensopado de borrego, o javali ou o bife de atum. Na Marisqueira Rui, com 34 anos de experiência, é pedir uma mista de marisco: tem sapateira, lavagante, lagostins, percebes, búzios, amêijoas e camarão cozido e grelhado.A Quinta Do Rio, de estilo rural, oferece quarto duplo por €80. No Hotel Colina dos Mouros, em pleno castelo, há piscina e belas vistas, por €65. Já a Quinta da Joia, a €77, disponibiliza chalés com piscina numa propriedade que permite explorar trilhos pela serra. Opções de luxo, fora da cidade, também há: o Tivoli do Carvoeiro, de vista incrível para o mar, o Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha, e o Vilalara Thalassa Resort, em Armação de Pêra, com 11 hectares de jardins à beira-mar e seis piscinas exteriores.A Barragem do Arade, com mais de 60 anos, oferece tranquilidade e beleza. Não pode nadar nela, mas pode pescar, andar de barco (se levar um) e passear nas margens. Para apreciadores de vinho, recomenda-se a Quinta do Francês, em Odelouca, com provas (sob reserva) e vista fantástica sobre as colinas de Silves e os vinhedos.