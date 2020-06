As surpresas começam logo à chegada: sabemos que o Alentejo é rico em história e miscigenação cultural, mas nunca imaginaríamos ficar hospedados num autêntico castelo medieval. Pousada Castelo de Alvito , resultante da reabilitação do edifício do século XV, reflete o imaginário medieval da época: refletindo a confluência de estilos manuelino, clássico e árabe, os quartos diminutos e de inspiração rústica são complementados por salas de estar, bar, salão de jogos e restaurante, que serve um impecável ensopado de borrego. No coração de Alvito (mais no centro da vila seria impossível estar) permite caminhar em poucos minutos até às suas principais atrações.E porque falamos de uma terra de igrejas, capelas e ermidas, nenhuma atração é mais ubíqua do que as pinturas murais, os célebres frescos alentejanos. A Rota do Fresco , que abarca muitas outras regiões do Alentejo, tem talvez no concelho de Alvito a sua mais singular expressão, e um dia de boas caminhadas basta para absorver a sua riqueza e diversidade.Em Vila Nova da Baronia, a minutos de carro de Alvito, ficamos a conhecer, na igreja matriz, a arte do mestre José de Escovar, o mais célebre pintor mural medieval português, e, de volta a Alvito, a rica simbologia da arte medieval alentejana: a Ermida de Santa Águeda, pintada de forma a higienizar a alma dos pecadores; a Ermida de São Sebastião, protetora da vila de Alvito contra a peste; ou a igreja matriz de Alvito, lar do mais antigo fresco do Alentejo.Em todo o percurso, gozamos da preciosa instrução do guia das Rotas Compadres , que ajuda a transformar as igrejas e os murais em galerias vibrantes de História, e uma rota potencialmente maçadora numa interessante e sempre estimulante experiência turístico-cultural. As diferentes opções de rotas, a partir de €25 por pessoa, podem ser encontradas no seu site oficial.Pronto a satisfazer o apetite que qualquer ida ao Alentejo levanta está o Papa Borregos, a um minuto a pé da pousada. A casa do amplamente reconhecido melhor torresmo da região - ainda tentámos averiguar a origem do sabor mas, naturalmente, "é segredo" - acrescenta ao seu lanche tipicamente alentejano, completo com chouriço assado, toucinho e queijos de cabra e ovelha, uma atuação do belíssimo coro misto do Grupo Coral e Etnográfico Papa Borregos , que não se inibe de nos convidar a cantar em uníssono.Como a qualquer passeio gastronómico não pode faltar uma boa taça de vinho, experimente uma visita à Adega Cooperativa da Vidigueira, Cuba e Alvito , e conheça a sua gama de vinhos em sete Atos, inspirada nas diferentes etapas do caminho marítimo para a Índia de Vasco da Gama, o primeiro conde da Vidigueira.A completar, em 2020, 60 anos de atividade, a Adega Cooperativa assinala a data com uma edição especial em homenagem a Gama, o 1498 - do que foram feitas apenas 1498 garrafas, à venda por €98 cada. Conheça o processo de envelhecimento das barricas, descubra as aguardentes e bagaceiras e experimente o célebre monocasta Antão Vaz ou o vinho da Casa das Talhas, tudo a meros 20 minutos de carro de Alvito.Se procura maior contacto com a natureza, o Parque de Merendas da Barragem de Odivelas agrega a uma reserva ecológica natural um parque de campismo de bungalows, trailers e tendas, com acesso à albufeira, uma magnífica vista sobre a planície e serviço do igualmente deliciante restaurante Markádia No Markádia, um projeto familiar dos luso-holandeses Van der Mark, experimente o tradicional - a sopa de cação e a feijoada de carrasquinhas e catacus - e remate com uma tarte de maçã-holandesa, feita, pois claro, com maçãs alentejanas. Já na Adega Herdade das Barras , onde pode conhecer o processo vinícola do primoroso Serros da Mina, delicie-se com um cozido de grão em panelas de barro e lume de chão.Não é a zona mais forte em programação noturna, mas as suas atrações diurnas não ficam por aqui. No centro de Alvito, visite o Espaço Adães Bermudes, galeria e espaço cultural de promoção de artistas locais; e, em Vila Nova da Baronia, o Museu Rural, coleção de relíquias da vida tradicional alentejana de Dulce Fernandes, disponível por marcação através do 963 402 032.