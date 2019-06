Centenas de ciclistas vão fazer-se à pista do Autódromo do Estoril este sábado, dia 8, às 13h, para uma corrida de resistência e perseverança de 24 horas que terminará, portanto, às 13h do dia seguinte.





Com organização da Mclerige e o apoio da Federação Portuguesa de Ciclismo, a 24h Cascais Bike Race é um evento aberto a todos os que saibam andar de bicicleta e a todo o tipo de bicicletas, desde as de estrada, às btt, bmx e pasteleiras.



À margem da competição, está prevista uma série de iniciativas destinada a todos os que queiram assistir à prova e que vai ter lugar no paddock do circuito, a que o público terá acesso através do Túnel A, junto à bancada principal. E por dar uma melhor visão da reta da meta, também a Bancada A vai estar acessível.



No programa fazem parte atividades para crianças, área de street food, aulas de ginástica, área de massagens, bike expo e ainda música ao vivo na noite de sábado. Ora veja:



8 de Junho

11h – Desfile e Apresentação das equipas

12h – I Início da Formação de Grelha de Partida

13h – Início da Prova 24h Cascais Bike Race

15h – Aula de Ginástica do Ginásio Clube Português

19h – Aula de Ginástica pelo Ginásio Clube Português

20h30 – Concerto da banda Revival



9 de Junho

11h – Aula de Ginástica pelo Fitness Hut

13h – Final das 24h Cascais Bike Race

15h – Entrega de Prémios

A primeira edição da 24h Cascais Bike Race foi buscar inspiração às 24h de Le Mans, a mítica prova de automobilismo em que os pilotos dão voltas ao circuito de La Sarthe, na cidade francesa de Le Mans, durante 24 horas. Há uma diferença, contudo, para Les Mans: é que no Autódromo do Estoril, que desta vez não recebe os bólides habituais, a prova de ciclismo será disputada por equipas, em sistema de estafetas.