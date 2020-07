Pegue no carro - ou na bicicleta, se as nortadas não o assustarem - e deixe-se surpreender por um trajeto onde a presença do mar é constante e onde há muitas tradições a descobrir. Seja na doçaria, nos restaurantes de peixe, nas inúmeras vendedoras de frescos que montam banca no concelho da Póvoa, na bonita paisagem de Caminha, com o Forte de São João da Ínsua omnipresente, ou ao longo do curso do rio Minho a banhar os concelhos de Vila Nova de Cerveira e de Valença, não faltam bons motivos para embarcar numa road trip pela N13.Para ter uma vista completa sobre a vila de Caminha, suba até ao Miradouro da Fraga, na freguesia de Vilarelho, e delicie-se com a paisagem transfronteiriça. Daqui vislumbrará o Monte de Santa Tecla, do outro lado da fronteira, e a Mata Nacional do Camarido, do lado de cá, lugar que também merece uma paragem. Passando por lá, dê um mergulho na praia da Foz do Minho, onde o rio desagua no mar.Para João Domingues, engenheiro alimentar com especialização em Enologia, faltava na zona da Póvoa de Varzim uma boa garrafeira, razão para ter aberto a DiVino há quase três anos. Aqui param mais de 700 referências de vinho de mesa, de grandes e pequenos produtores maioritariamente nacionais. Há também espumantes, vinhos do Porto, whiskeys, aguardentes e outros licorosos. Por marcação, podem ser agendas provas.A Dona Linda é uma figura carismática de Viana do Castelo. É ela que escolhe o melhor peixe da doca para servir na sua tasquinha, um antigo armazém de pesca elegantemente restaurado e que mantém o serviço genuíno. A carta é consistente e dificulta a escolha: entre o arroz de lavagante ou a massada de peixe, o polvo à galega ou as mariscadas, não há por onde errar. No fim, peça uma lindinha.A casa surgiu nos anos 20 pela mão de Jerónimo de Barros Peixoto, conhecido na terra como "o Clarinhas", nome pelo qual ficou famoso o pastel de Fão. Desde então, a empresa, que ganhou em 1966 o concurso gastronómico da RTP, mantém-se em mãos familiares. O segredo da longevidade e do sucesso é servir o pastel de massa estaladiça envolta em açúcar e recheado com chila sempre fresco. Ao fim de semana chegam a sair entre 6 mil e 8 mil pastéis.Está inserida na cidade medieval, entre muralhas, fator que por si só confere um ambiente especial à Pousada de Valença. Do restaurante panorâmico, forte em especialidades regionais, é possível avistar Espanha e as bonitas paisagens do rio Minho. Se reservar a estadia para os meses de verão diretamente com o alojamento, gozará de 25% de desconto.