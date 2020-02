Antiga Pérsia, país de cultura única e riqueza ímpar, o Irão é dos países do mundo de que mais se fala a medo e poucos o veem como um destino turístico. E isto apesar de se poder andar à vontade na rua de dia como de noite (se alguém nos interpela é para nos presentear com um "Welcome to Iran").Este é um país com um povo simpático que convida os turistas para suas casas, que nos apresenta a família. É também um país de mulheres que não se coíbem de pedir para tirar selfies. E é ainda um país exótico e misterioso, com uma arquitetura incrível, onde os mosaicos e os vidros coloridos se conjugam com a luz natural, criando cenários de magia.A capital do Irão é o ponto de partida e chegada de qualquer viajante no país. Não sendo uma cidade especialmente bonita, é muito limpa e moderna. Tem cor de areia a fazer lembrar o deserto, mas é rodeada de montanhas com picos nevados.Teerão tem 17 milhões de habitantes, mas há silêncio, calma e um trânsito intenso mas organizado. O lenço na cabeça é obrigatório mas cada vez é usado mais displicentemente, escorregando rebelde pela nuca. As vestes cobrem todo o corpo, mas a maquilhagem por aqui eleva-se à categoria de arte. Aparentemente recatadas, as mulheres não se escusam a sorrir e a meter conversa. "De onde são? Estão a gostar do Irão? Sejam bem-vindos!"O Palácio Golestan, com os seus vidros e mosaicos e o palácio Niavaran, residência do último Xá do Irão, Reza Pahlevi são dois dos ex-líbris da cidade a não perder. Foi daqui que o Xá e a sua família partiram para o exílio em 1979 quando a revolução islâmica tomou conta do país. O palácio espelha a vida real de Reza e Farah Diba: os quartos dos filhos com brinquedos, as casas de banho com autocolantes da Disney colados pelos azulejos, a cozinha, a coleção de vestidos da princesa.É fim de semana e em Teerão todos os caminhos vão dar à Ponte de Tabiat, inaugurada em 2014 e exemplo da arquitetura moderna da cidade. Veem-se famílias inteiras em passeio, crianças, jovens namorados e pintores sentados pelo chão a desenhar quem passa.Para uma perspetiva mais ampla da cidade, nada como subir à Torre de Milad. Com os seus 435 metros é a 6ª torre mais alta do mundo. Apercebemo-nos da dimensão gigante que tem a capital do Irão: uma urbe monocromática que se estende para lá do que a vista alcança. Acabamos a visita à cidade com uma passagem pela antiga Embaixada dos Estados Unidos, nos muros circundantes as pinturas espelham a revolta de décadas de conflitos, reféns e de um bloqueio económico que tem fechado o país sobre si mesmo.Cidade com nome de casta, aqui se encontravam muitos vinhedos. Com a revolução islâmica, veio a proibição do consumo de bebidas alcoólicas no Irão, as vinhas foram dizimadas e no seu lugar foram plantadas árvores de toranja, a fruta tradicional de Xiraz. Muitas destas encontram-se no jardim Bagh e Eram - jardim do paraíso - Património Mundial da UNESCO e de visita imperdível.Como o vinho e a poesia caminham de mão dada, Xiraz é também o berço do idolatrado poeta iraniano do século XIV, Hafez, e o seu mausoléu é um dos sítios mais visitados da cidade. Há um ditado iraniano que diz mesmo que todas as casas devem ter duas coisas, o Corão e a obra de Hafez.Outro dos ex-líbris da cidade é a mesquita Nasir-al-Molk, que com o sol da manhã fica iluminada por verdadeiro caleidoscópio.Xiraz é a cidade perfeita para passear sem destino, provar uma limonada granizada numa das esplanadas da praça da Mesquita Vakil, deambular pelas ruelas labirínticas do bazar com as suas mais de 200 lojas, admirar os tapetes persas, as especiarias e aproveitar que por aqui os vendedores não são intrusivos, limitam-se a sorrir quando passamos.Em Xiraz aceito o convite de uma jovem local para irmos jantar a casa dela e do marido, com uns amigos. É um costume tradicional: os iranianos adoram convidar para suas casas e qualquer turista de passagem pode transformar-se rapidamente num amigo. Simpáticos, cultos, interessados e hospitaleiros recebem-me com uma mesa farta.Elas estão de cabelos soltos e minissaias e eles oferecem-me aguardente local de produção caseira para provar. A música sobe de volume com o avançar da noite, a sala transforma-se em pista de dança. Despeço-me já a Lua vai alta depois da habitual troca de contas de Instagram, rede social permitida no país.Fica a cerca de uma hora de Xiraz, e é o mais bem conservado legado do grande Império Aqueménio que governou a Pérsia entre 559 e 330 a.C. Batizada como Cidade Persa, aqui compreende-se um pouco do Irão atual através das ruínas dos palácios onde se viveram sonhos imperiais. Os baixos relevos revelam animais e pessoas que nos contam histórias da época e as colunas representam os povos de 30 nações, naquela que foi a primeira tentativa de Estado Universal.Foi uma época de conquistas, de um império que chegou a ir até ao Egito, Grécia e Índia. Até Alexandre, o Grande, ter chegado e incendiado tudo. Ou isso ou a festa foi de tal ordem que as velas acabaram por deflagrar um incêndio que os foliões ébrios não conseguiram apagar. A verdade é que até hoje não se sabe bem o que levou à destruição de Persepólis.A 12 quilómetros de distância, ficam os túmulos dos três principais reis desse tempo, esculpidos em enormes rochas, sepultados entre o céu e a terra. Aqui sentimo-nos pequenos, num mundo longínquo, meros espectadores de um passado que encerra tanto de misterioso como de místico.Isfahan, cidade-jardim, com as suas alamedas verdejantes, o rio Zayandeh que refresca o ar e dá uma melodia especial à cidade, as pontes antigas de tijolos e azulejos, os palacetes seculares, as mesquitas majestosas, a tranquilidade dos pátios e das madraças, os elegantes minaretes, as cúpulas gigantescas - tudo será impossível de esquecer.Isfahan é a joia do Irão, e a Praça Iman, segunda maior do mundo a seguir a Tiananmen, o seu coração. É em seu redor que se encontram duas das mais belas mesquitas, a Sheik Lotfollah e a Iman e é aqui que fica o Palácio Real e a entrada do bazar, que reza a história ser o mais antigo do Médio Oriente.Nos relvados da praça, sente-se o pulsar da cidade. Há turistas maravilhados, estudantes em visitas de estudo, crentes a caminho da oração, jovens a jogar à bola, grupos de mulheres a fazerem piqueniques e casais a namorar.O mesmo acontece pelo bairro arménio, onde já há bares abertos pela noite fora e restaurantes gourmet. "Não somos árabes, somos persas", afirmam com orgulho na sua raça e na sua história.Pelas pontes da cidade, é a partir do meio da tarde que se veem famílias inteiras a passear, a andar de gaivota.Na ponte Khaju, mal cai a noite, grupos de homens juntam-se para cantar à desgarrada numa entoação que lembra o fado. Como não ficar apaixonada? Pelo país, pela cidade, pelo seu povo que nos sorri. Despeço-me ao fim de mais um dia mágico, de olhos fechados, a ouvir os chamamentos dos muezins.