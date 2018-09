Santander: à descoberta de praias, arquitectura, história e marisco

Não deixa de ser uma viagem de táxi (de 13 quilómetros) relativamente cénica, com o rosto da cidade a mudar quando a zona industrial e portuária dá lugar ao comércio e às esplanadas do Paseo de Pereda e da Calle Castelar, à frente da marina e sempre com a capital da Cantábria à esquerda e a baía de Santander à direita - e a mudar de novo quando o carro entra no El Sardinero, com os seus chalés e vivendas a espreitarem por entre o arvoredo que sugere que ali já não estamos bem na cidade.



Mais à frente, do lado direito, aparece a península de La Magdalena, onde foi construído o palácio homónimo (entre 1908 e 1912) que os monarcas ocupavam nos seus Verões cantábricos. É um apêndice de terra e verdura, com jardins e rochedos, que entra pela baía ao mesmo tempo que avança pelo mar, o suficiente para ali se ter construído um importante farol, o Faro de La Cerda.



Quanto ao Santemar, é um hotel que parece ter parado no tempo, talvez sinal de que nunca tenha precisado de se modernizar, o que justifica um comentário ouvido no elevador, de ser um hotel onde "as mesmas famílias passam férias há 100 anos" - um exagero, já que só foi construído em 1981. Intemporal, por outro lado, são os menos de 100 metros que o separam da praia mais frequentada de Santander, a Primera Playa. Há outras por perto, mais bonitas e com menos veraneantes por metro quadrado, mas que obrigam a pequenas caminhadas - praias como a Playa de los Bikinis, na península de la Magdalena, mas virada para a baía. Consta que se chama assim por ter sido onde pela primeira vez uma mulher foi avistada de biquíni na Cantábria.



Um Pritzker à beira-mar

É lá para trás - indica-me o taxista, com o polegar, quando lhe pergunto num portunhol esforçado pela localização dos melhores bares e restaurantes. A interacção decorreu ainda na viagem do aeroporto para o hotel. O centro da cidade ficara para trás, para onde o condutor apontara, tal como a imponente sede do banco Santander que está a ser preparada para receber mais de mil peças da sua colecção de arte privada, de artistas como Rubens, El Greco, Picasso ou Miró, e se abrir ao público e à cidade.



No carro, estas coordenadas passam despercebidas por causa do túnel que nos leva a passar por baixo dos Jardines de Pereda e a não ver a sede, já que esta fica de frente para o jardim. É algo, contudo, que se evidencia no dia seguinte durante uma visita guiada ao Centro Botín, o importante museu de arte contemporânea e auditório que a Fundación Botín construiu em cima do passeio marítimo e que as copas das árvores dos Jardines de Pereda escondem da cidade.



A sua inauguração em 2017 transformou a frente ribeirinha não apenas pelo edifício que ali nasceu - o novo ex-líbris do arquitecto

italiano Renzo Piano, vencedor do Prémio Pritzker em 1998 e que já tinha no seu cartão-de-visita projectos importantes que albergam obras de arte não menos importantes, como o Centre Pompidou em Paris ou o Whitney Museum of American Art em Nova Iorque -, mas também pelo que à volta do Centro Botín desapareceu. Como a estrada que cortava os Jardines de Pereda e que foi enterrada num túnel que passa por baixo do jardim ou a estação de serviço em betão que foi convertida num emblemático café com esplanada.



A construção demorou cinco anos e foi interrompida em 2014 devido à morte de Emilio Botín, presidente do Banco Santander desde 1986. Não é coincidência que o seu apelido esteja no nome do centro de artes mais importante da região e no da Fundación que o pôs de pé. Emilio Botín foi filho e sobrinho dos anteriores presidentes do Santander, pai da actual - Ana Botín - e neto e bisneto de banqueiros. Por outras palavras, o banco fundado em 1857 pertence e é gerido pela família Botín, não por acaso uma das mais influentes de Espanha.



"Dónde están las tascas?"

Lembrando as indicações do taxista, atravesso o jardim, passo à frente da sede do banco e perco-me nas ruas do centro que têm uma disposição semelhante às da Baixa lisboeta. Perco-me, mas por pouco tempo, que o centro de Santander não tem dimensão para isso, e em poucos minutos deparo-me com mais um edifício icónico da cidade, consideravalmente mais antigo do que o Centro Botín: a Catedral de Santander, construída entre os séculos XII e XIV, no estilo gótico. Por causa do grande incêndio de 1941 que destruiu quase por completo o centro de Santander, não restam muitas construções assim: emblemáticas e com história (a própria catedral saiu muito danificada desse incêndio).



A alguns quarteirões a oeste, a cerca de 500 metros, fica a charmosa Plaza Pombo com o seu histórico Café de Pombo escondido por baixo das arcadas. A dois minutos está o Mercado de Santander, com os vendedores de charcutaria e queijos típicos da região, peixe, marisco, conservas e azeitonas a justificarem umas voltas dentro do prédio onde encontrará também cafés e bodegas.



Continuando na direcção oeste, entramos na zona de bares de tapas, bares normais, bodegas, cafés e restaurantes com design moderno, aparência cool e música da moda, entre a Calle Sta. Lucia e o Paseo de Pereda. Conseguir mesa dentro ou na esplanada pode ser complicado, mas para compensar abundam mesas altas nos passeios nas quais se pode encostar um copo e picar algo enquanto se espera.



Subindo a Calle Casimiro Sainz até à rotunda Glorieta del Sol, chega-se a outra rotunda, a Tetuán, de onde desemboca uma artéria com o mesmo nome. É a rua das tascas e marisqueiras de Santander, onde não se ouve música, as luzes são fortes, nada é cool e a comida - o delicioso peixe e marisco da Cantábria - é levada à mesa em travessas por empregados suados e rezingões. À noite, depois de jantar no Marucho - a referência na Calle de Tetuán - regresso ao Centro Botín e subo de elevador até ao terraço no telhado, que está aberto ao público e é grátis. As luzes da cidade reflectem-se na baía e, com a distância, revelam-se as consequências do incêndio de 1941: uma cidade que hoje tem um planeamento urbanístico cuidado e ordenado.



Como é que se chega lá?

Há voos directos semanais durante o Verão, mas a partir de Outubro a escala em Madrid ou Barcelona será incontornável - a não ser que vá de carro. São à volta de oito horas e mais de 800 quilómetros de viagem. É, contudo, a maneira mais prática de tirar proveito de um dos pontos fortes de Santander: as enormes e belas praias nas suas redondezas, como a Playa de Langre. Ou ainda a Caverna de Altamira, que guarda algumas das gravuras mais importantes do Paleolítico. Sem falar no País Basco, mesmo ali ao lado - em pouco mais de uma hora se fez a viagem de autocarro a Bilbau para visitar o Museu Guggenheim, onde uma grande retrospectiva à artista Joana Vasconcelos pode ser visitada até 11 de Novembro.



São sobretudo espanhóis os turistas em Santander. Vi alguns franceses (poucos), ingleses (ainda menos) e um pai e duas filhas que desciam o El Sardinero em passo apressado, com chapéus de sol, toalhas e - surpresa - camisolas do Benfica. Os portugueses já vão a Santander, portanto, e fazem bem.

Sentados num banco à frente da Primera Playa del Sardinero a comer um gelado, Xoan M. Carreira e Maruxa Baliñas - um casal nos seus 50 anos que veio da Corunha para assistir ao XIX Concurso Internacional de Piano de Santander - contam como no início do século XX a família real espanhola costumava passar aqui o Verão. O casal galego tenta contextualizar-me e depois de assistir à vitória do pianista ucraniano Dmytro Choni, parece feliz por ciceronear o jornalista."Tens de provar um gelado Regma!", diz Maruxa antes de deixar descair o semblante: a fila para o quiosque desta marca fundada em 1933 que só usa produtos naturais nos seus gelados, que são enormes e baratos (a partir de €2,50), e que se tornou uma bandeira da cidade e da própria região - não se encontram fora da Cantábria -, a fila para a Regma, dizia, prometia uns desanimadores 30 minutos de espera.Se à frente um longo areal se estendia até ao mar, nas costas sentia-se o pulsar do El Sardinero, o bairro de Santander que parece um enorme resort de férias com hotéis ao estilo da Belle Époque e até um Gran Casino (del Sardinero). Porque quando o Rei Afonso XIII de Espanha decidiu fazer desta cidade o seu lugar de veraneio, entre 1913 e 1930, isso fez desenvolver a zona que, à sua escala (o El Sardinero fica a dois quilómetros do centro), e por algumas semelhanças paisagísticas, está para Santander como o Estoril para Lisboa.A viagem de táxi do aeroporto até ao hotel Santemar, no El Sardinero, leva-me pela marginal até ao fim de Santander. Como é que se chega ao fim de uma cidade? O taxista explica: "Santander é como um braço esticado em direcção ao mar, com nove quilómetros de comprimento, quatro de largura e que se vai estreitando à medida que se aproxima do mar." Saiba, portanto, que quando molha o pé no mar Cantábrico, tem nas suas costas nove quilómetros de urbe.