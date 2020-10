Que países visitar em segurança?

Desde que a pandemia começou que os portugueses adotaram para as suas férias o lema "vá para fora cá dentro". Mas ainda é possível fazer as malas e ir passear para outros países que, por estarem a conseguir controlar a evolução do número de infetados com Covid-19, são vistos como destinos relativamente seguros. Isso não invalida que, devido à imprevisibilidade da situação pandémica, se tenham em conta as medidas de higiene e de distanciamento social e que se façam seguros aquando da reserva de voo, de alojamento ou de qualquer atividade turística no local de destino, para acautelar cancelamentos de última hora.

O site European Best Destinations, que todos os anos destaca os melhores destinos europeus em várias categorias, tem atualizado, desde que a pandemia começou, a lista de países mais seguros para viajar tendo em conta critérios como, por exemplo, a proximidade e a disponibilidade dos hospitais em receber pacientes.

Um desses destinos é a Geórgia, um dos países menos afetados pelo coronavírus no mundo, apresentando seis vezes menos casos do que Portugal. O único senão é a quarentena obrigatória de 12 dias imposta pelo país a qualquer visitante estrangeiro. Se isso não o demover, então tem aqui uma boa oportunidade para visitar Tbilisi, destino com fortes raízes multiculturais e com uma perfeita harmoniza entre modernidade e património histórico. O melhor exemplo disso é a cidade velha, onde convivem lado a lado uma mesquita, uma sinagoga e várias igrejas cristãs. Imperdível também é a subida ao topo do monte Sololaki para admirar a estátua da protetora da cidade, Kartlis Deda, e a magnífica vista panorâmica sobre a ponte de paz, a Igreja medieval de Metekhi, a Torre do Relógio e as cúpulas em tijolo dos tradicionais banhos públicos de enxofre.

As estadias em Tbilisi são bastante competitivas relativamente a outros destinos europeus: uma semana num hotel de cinco estrelas no centro da cidade não chega aos €1000 e num boutique hotel de quatro estrelas ronda os €500, havendo inclusivamente promoções que reduzem o preço para metade.

Outros destinos considerados relativamente seguros, mas que exigem igualmente períodos de quarentena, são o Chipre e a Lituânia onde, para além de uma quarentena obrigatória de 14 dias, é requerida a apresentação de um teste negativo à Covid-19, realizado até 72 horas antes do voo; a Letónia, que apenas impõe a quarentena de 14 dias; ou a Noruega, que obriga os cidadãos portugueses a uma quarentena de dez dias.

Na Grécia, por outro lado, não é obrigatório fazer quarentena, exceto nas ilhas de Creta, Lesvos, Mykonos, Santorini, Serifos, Tinos e Zakynthos. Sobram destinos paradisíacos como Corfu, ideal para relaxar no meio da natureza, ou Preveza, localidade com uma gastronomia mediterrânica de eleição e com um dos maiores areais da Europa (a praia de Monolithi tem 22km de extensão). Para entrar na Grécia, é requerido aos turistas portugueses um teste negativo à Covid-19, realizado até 72 horas antes da chegada, e o preenchimento de um formulário, com informações sobre as deslocações pessoais realizadas anteriormente, que tem de ser entregue até um dia antes da viagem.

Na Croácia as medidas são mais premissas, embora o Governo Português recomende cautela na hora de planear uma deslocação a este país dos Balcãs. Nas últimas semanas os casos têm aumentado consideravelmente, com o pico de infetados a ser atingido a 15 de outubro, dia em que se registaram mais 793 casos de Covid-19. Ainda assim, quem quiser viajar para a Croácia poderá fazê-lo livremente, sem necessidade de cumprir um período de isolamento ou de apresentar um teste negativo à entrada. A única medida que as autoridades croatas aconselham é o preenchimento de um formulário de registo dos planos de visita ao país.

Cidades como Zagreb, que tem um dos mercados de Natais mais famosos e vibrantes da Europa, Rijeka, eleita Capital Europeia da Cultura 2020, Split e o seu magnífico Palácio de Diocleciano, ou a encantadora Dubrovnik, cujo centro histórico amuralhado é Património Mundial pela UNESCO, são opções a considerar numa ida à Croácia.

Em situação semelhante encontram-se países como a Roménia, a Polónia, a Áustria ou a Eslovénia, em que o número de casos começou a adensar-se nas últimas semanas. Embora estejam classificados como países de risco elevado pelo Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças, todos apresentam um rácio de casos per capita inferior ao de Portugal (8,9 casos por 100.000 habitantes).

Tanto na Roménia como na Polónia, a entrada de cidadãos portugueses é feita livremente. Ou seja, poderá visitar destinos como Cluj-Napoca, a terceira maior cidade da Roménia, situada na região da Transilvânia, e que é considerada um dos sítios mais hospitaleiros da Europa; Oradea, impressionante pelos seus edifícios de Art Nouveau e pela sua tradição medieval, visível não só na muralha, como também nos mercados e até na gastronomia; Sibiu, um paraíso natural que se rege pela sustentabilidade ambiental, promovendo um turismo responsável; Cracóvia, uma das cidades mais bonitas da Polónia, testemunho de influências arquitetónicas e históricas transversais a distintos períodos da humanidade; ou Gdansk, localidade conhecida como a "Pérola do Báltico".

Se quiser viajar para a Áustria ou para a Eslovénia, terá que ter em atenção o critério de proveniência. Ou seja, enquanto a Eslovénia obriga a apresentação de um teste negativo à Covid-19, realizado até 48 horas antes do voo, para cidadãos residentes em Lisboa ou que tenham aí permanecido nos últimos 14 dias antes da viagem, a Áustria não só exige o teste às pessoas residentes em Lisboa (ainda que até 72 horas de antecedência), como também às da Área Metropolitana de Lisboa, da Área Metropolitana do Porto, do Alto Minho, Alto Tâmega, Ave, Cávado, Douro, Tâmega e Sousa e Trás-os-Montes. As crianças até aos 6 anos não necessitam de apresentar nenhum teste à chegada ao país.

Posto isto, poderá começar a planear o seu itinerário: na pátria de Mozart é imperativo passear pelos glamorosos palácios e parques de Viena, mas os pontos turísticos vão muito além da capital: Hallstatt, nas margens do lago com o mesmo nome e rodeada por montanhas verdes, parece tirada de um conto de fadas; Salzburgo é um postal vivo, protegida pela fortaleza de Hohensalzburg e embelezada por um centro histórico que é Património Mundial da UNESCO; e Innsbruck é um caldeirão cultural, com um património riquíssimo de onde se destacam o Palácio Imperial de Hofburg, o Castelo Ambras, a Torre Ottoburg, a Basílica Wilten e o famoso "Telhado de Ouro" do antigo palácio gótico de Maximiliano I, arquiduque da Áustria e imperador da Alemanha.

Por sua vez, na Eslovénia, não pode deixar de visitar Bohinj, um destino de cortar a respiração e que irá encantar os verdadeiros amantes da natureza. A conhecida como "pulmão verde da Eslovénia" foi premiada pela Comissão Europeia como um dos melhores turismos sustentáveis da Europa. Liubliana fica a sensivelmente 40 minutos de distância e recomendamos que guarde um ou dois para a visitar: ficará certamente encantado com a aura romântica e com os bairros históricos medievais desta cidade pitoresca.