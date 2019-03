Quatro novos roteiros para conhecer o Grande Porto

Foram lançados quatro roteiros temáticos pelo património da Área Metropolitana do Porto. Ofícios e Indústrias, Barroco, Património dos Caminhos de Santiago e Artes e Arquitetura são as propostas para passear por 17 concelhos do Norte do País

"Diversificar para que as pessoas nos visitem" - este foi o mote lançado por Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP), para apresentar os quatro novos roteiros (também em forma de livro e num site que é um guia de viagem personalizado) criados para o Norte do País. O projeto, que atravessa os 17 concelhos da AMP e que pretende honrar o legado material e imaterial de cada um, sugere quatro olhares sobre o território.



1- Ofícios e Indústrias: Do Linho e do Milho à Renda de Bilros



A rota do linho e do milho foi a proposta de Pedro Almeida, investigador na Universidade de Aveiro e conhecedor das práticas manuais em vias de desaparecer. "A amplitude temática dos roteiros permite uma grande diversidade de leituras sobre muitas áreas, incluindo estas ligadas a métodos tradicionais", atenta, antes de chegarmos a um dos museus menos óbvios destes roteiros. Falamos do Museu do Linho e do Milho, que fica nas instalações do Rancho Folclórico do Padrão da Lé-gua, numa garagem recôndi- ta no bairro do Seixo. Os obreiros desta coleção são Manuel Barroso e Adelino Lopes, ambos transmontanos de 74 anos e com uma ligação às práticas da vida rural de antanho: "Em 1990 cederam-nos este espaço e começámos a juntar as peças."



O espólio é de facto rico, entre instrumentos do campo, teares, vestimentas tradicionais, miniaturas a replicar o ciclo do linho e do milho, um moinho de pedra e objetos de casa que nos transportam para um passado não muito distante e, ainda que raro, presente em algumas aldeias remotas deste Portugal que se galga para lá do litoral. "É um caso muito raro", desabafa Pedro Almeida no momento da despedida.

Avançando uns quilómetros para norte, vamos ao encontro de uma arte do início do século XVII. Foi por essa altura que o termo mester da rendilheira começou a popularizar-se e é em Vila do Conde que ainda hoje o saber passa das gerações mais antigas para as mãos mais pequeninas.



Joana, de 5 anos, é a aluna mais nova da Escola de Rendas de Bilros e com dois em cada mão vai alternando o ponto. Já Goreti, Ester e Isalinda, de 63 anos, trocam-nos os olhos com a destreza de dedos embrenhados em bilros, linhas que saltam de alfinete em alfinete num picado complexo ao qual nos confessamos iletrados.

A escola, fundada em 1919, foi-se adaptando aos novos tempos e hoje abraça alguns projetos que associam a renda de bilros ao design, à moda e à joalharia. Exemplos disso são as exposições temporárias do museu e a coleção permanente onde, entre outras curiosidades, encontramos a maior renda de bilros do mundo. Inscrita no livro do Guinness e apadrinhada por Joana Vasconcelos, a peça tem 53 metros quadrados e é composta por 440 quadrados bordados por 150 rendilheiras. "É o nosso tesouro."



2- Caminhos de Santiago: Três Possibilidades de Peregrinação



"Temos a felicidade de ter aqui na Área Metropolitana do Porto, não um caminho, mas três caminhos de Santiago", exalta Joel Cleto, o cicerone que conduziu as visitas pelo Mosteiro de Leça do Balio, a Igreja de São Pedro de Rates e o Convento de Santa Clara. Cada qual simboliza um dos caminhos, o primitivo que partia do Porto e ia por Braga, o central que passa pela Póvoa de Varzim, Barcelos e Ponte de Lima, e o da costa.



Começando no Mosteiro de Leça do Balio, a primeira sede da Ordem de Malta em Portugal e o mosteiro que celebrou o casamento de D. Fernando com D. Leonor Teles, vemos um dos exemplos de hospitais da época, "no sentido medieval do termo de dar hospitalidade". Já São Pedro de Rates e o Mosteiro de Santa Clara, além do fabuloso património material, estão ligados a aspetos lendários dos Caminhos de Santiago: "Segundo a tradição, o Mosteiro de Santa Clara teria resultado de um voto feito pelos filhos do Rei D. Dinis na sequência da sua peregrinação a Compostela. Já Rates é o local onde foi sepultado originalmente, segundo a tradição, o primeiro bispo da Península Ibérica, São Pedro de Rates, ele próprio um discípulo de Santiago de Compostela."



As lendas, as histórias e os milagres vão-se sucedendo ao longo de mosteiros, igrejas e conventos que serviam de apoio aos peregrinos, das pontes construídas para atravessar os rios, aos cruzeiros e às alminhas que cristianizaram as estradas, das tabernas para recarregar energias, a uma série de símbolos ainda hoje preservados.



3 - Barroco: Redescobrir um Estilo Único do Norte de Portugal



Nasceu no famoso Concílio de Trento e perfilou na série de medidas de contrarreforma para conter o avanço do protestantismo na Europa.

Seduzir os crentes através da arte foi o principal objetivo do Barroco, "ofuscar e encantar as pessoas", completa Manuel Sousa, que aponta a dramatização, a teatralização, o horror ao vazio e o exagero das formas e das estátuas como as principais características do estilo.



Para o historiador e autor do blogue Porto Desaparecido, a quem coube a apresentação desta temática, o roteiro vem mostrar as riquezas por vezes esquecidas de uma expressão artística que atingiu o seu auge no Norte de Portugal: "O Estado Novo, que usou a História muitas vezes para justificar o regime, empreendeu grandes reformas e reconstruções de monumentos, como o Castelo de Guimarães, a Sé do Porto ou a Capela de Cedofeita. A sua ligação era sobretudo à Idade Média, à conquista, ao românico e um pouco ao gótico. Aí estava a pureza da nacionalidade, o País na sua essência, um País rural e austero. O barroco era considerado uma internacionalização e uma cedência a correntes internacionais."



Apesar dessa deriva ideológica do Estado Novo, Nicolau Nasoni, uma das principais figuras do Barroco do Norte, manteve-se intocável, "por exemplo na Sé do Porto, onde toda a talha dourada foi retirada e grande parte da decoração da igreja e do estuque foi simplificado, as partes da autoria de Nicolau Nasoni mantêm-se inalteráveis. Havia a perceção de que Nasoni era uma figura demasiado especial para se mexer no que tinha sido assinado por ele."

Feito um levantamento exaustivo da presença do barroco na Área Metropolitana do Porto, desenharam-se quatro etapas que atravessam nove concelhos. Na apresentação inaugural, Manuel de Sousa privilegiou a igreja de Santa Clara, "talvez a Igreja mais bonita e menos conhecida do Porto, completamente forrada - das paredes ao teto - a talha dourada", para depois rumar a Arouca na visita ao Mosteiro e Museu de Arte Sacra, detentor de um dos melhores órgãos de Portugal, bem como o Núcleo Museológico da Santa Casa da Misericórdia, que recentemente viu a sua capela ser recuperada das ruínas.



4- Arte e Arquitetura: O Desenho como Matéria Criativa



Fundadora da Talkie Walkie, Matilde Seabra agarrou no quarto roteiro da AMP para mediar o nosso olhar entre a paisagem, a arte e arquitetura e para isso escolheu três lugares: o Lugar do Desenho, em Gondomar, o Mercado Municipal de Santa Maria da Feira e o Núcleo de Arte da Oliva, em São João da Madeira. Na génese de cada um está o desenho, "como desígnio, como pensamento por trás da obra", um desenho para o qual a Fundação Júlio Resende reservou um lugar em Gondomar junto ao rio.



Lá fica o Lugar do Desenho, que promove exposições de acervo de Júlio Resende e outras temporárias de novos valores do desenho português, mas também a casa-ateliê que o mestre idealizou - "uma casa que brotasse do solo, nascida no meio das árvores" - e que o arquiteto José Carlos Loureiro concretizou em 1962.



A viagem continua pela obra de Fernando Távora e pelo Mercado Municipal de Santa Maria da Feira. É um espaço que no exterior dialoga com a cidade e que reserva para o interior "muito grego", de planta quadrada, a agitação dos comerciantes, radiosos das suas bancas e do que elas têm para oferecer a quem lá passa. Pelo menos assim era em 1959, quando foi inaugurado e quando o mercado ainda tinha um papel central na dinâmica da cidade. Por essa altura, Távora teve a ajuda de um discípulo seu, Siza Vieira, responsável pelos mosaicos do chão.