"O Porto ainda hoje é uma cidade que tem o espírito do liberalismo"

Sabia que quando cruza as ruas Sá da Bandeira ou Fernando Tomás está também a cruzar os nomes de duas icónicas figuras do liberalismo português? E que o Campo 24 de Agosto assim foi batizado para relembrar a data da proclamação liberal de 1820? Ou que o Jardim de São Lázaro, vizinho da Biblioteca Municipal e das ilustres sandes de pernil do Guedes, foi mandado construir por D. Pedro IV para homenagear as mulheres do Porto? Ao passear pela cidade tropeçamos, sem dar por ela, nessa época auria da nossa história que, vencido o absolutismo em nome da liberdade, valeu ao Porto o epíteto de cidade Invicta. Germano Silva, que tem as histórias portuenses na ponta da língua e que é generoso a partilhá-las, conta-nos como tudo aconteceu.

Por que é que a Revolução Liberal se iniciou no Porto?

O sentimento de liberalismo foi sendo adquirido ao longo dos anos pelos nossos mercadores que desde o séc. XIII iam daqui para a Flandres e para a Inglaterra, assimilavam as ideias de lá e chegavam ao Porto com vontade de fazer da cidade uma cidade moderna e liberal. Então tinham lutas tremendas com o Bispo, que era o senhor da terra. É aí que se começa a criar o germe do liberalismo. 1820 foi o momento da explosão.

O momento da explosão coincidiu com um momento complicado do País…

Em 1820 o país vivia numa situação catastrófica. A corte estava no Brasil, nós estávamos a ser governados por uma junta governativa, mas quem mandava de facto eram os ingleses. Em 1817 tinha havido uma tentativa de alterar a situação, com a revolta de Gomes Freire de Andrade, mas não resultou e o Gomes Freire foi enforcado. Isso foi o rastilho que levou uma elite ilustrada do Porto a congeminar uma revolta. As duas principais figuras deste grupo eram o Ferreira Borges e o Fernando Tomás. Eles fundaram uma sociedade secreta, o Sinédrio, que, com o apoio dos militares, fez uma proclamação no campo de Santo Ovídio, a atual Praça da República, onde estava o quartel principal.

Por que é que a revolta falhou num primeiro momento?

João VI, que regressou a Portugal em 1820, morre em 1826 e abre um problema de sucessão. D. Pedro não pode ser simultaneamente rei de Portugal e imperador do Brasil, então abdica em nome da filha de oito anos e chama D. Miguel para este se casar com ela e durante a menor idade ficar como regente do reino. Diz também a D. Miguel que tem de aceitar a Constituição de 1826. Ele veio da Áustria, onde estava exilado, mas logo na primeira reunião do parlamento dissolve as cortes e proclama o absolutismo. Em 1828 o avô do Eça de Queirós, que era conselheiro, convence os regimentos de Aveiro a levantarem-se contra D. Miguel. Consegue a adesão dos movimentos do Porto, vem com as tropas por aí acima e proclama no Porto a restituição do liberalismo. Entretanto, como os políticos não se entenderam, D. Miguel dá cabo da revolução.

É nessa altura que D. Pedro vem do Brasil para se juntar ao movimento liberal?

Pedro junta-se a esse grupo e vai para a Ilha Terceira, a única ilha que nunca aceitou D. Miguel. É a partir daí que formam a expedição que desembarca no Pampelido, onde está o padrão da Memória. Depois vieram a pé até ao Porto e pelo caminho apanharam hidrângeas, flores dos Açores, e meteram-nas nas espingardas. Apesar de D. Pedro estar convencido de que iria ser recebido de braços abertos, isso não aconteceu e ficou cercado no Porto durante 13 meses.

Como é que foi possível resistir ao cerco?

Quem nos safou foi o Sá da Bandeira, que era um grande estratega militar. Durante o cerco, Sá da Bandeira chamou D. Pedro e disse-lhe: "majestade, nós temos que tomar conta da Serra do Pilar. Se nós não conquistamos a Serra do Pilar, eles vão para lá e arrasam a cidade". Essa foi a grande vitória do Porto e é por isso é que essa parte está incluída no Património da Humanidade.

É do cerco do Porto que vem a alcunha de cidade Invicta?

Sim, a cidade nunca foi vencida. D. Pedro IV aguentou um ano e deve muito à cidade, daí ter dado o coração ao Porto. De salientar que as mulheres tiveram um papel importantíssimo durante o cerco. Desfizeram-se das roupas brancas para fazer tiras para ligaduras, para os hospitais e D. Pedro IV depois homenageou-as criando o jardim de São Lázaro.

Atualmente a cidade ainda mantém este espírito liberal?

O Porto ainda hoje é uma cidade que tem o espírito do liberalismo. Nós tivemos esse exemplo dos nossos dias quando o Coliseu ia ser vendido a uma igreja (à IURD). Era no Coliseu que se faziam as grandes festas de passagem de ano, de Carnaval, todas as festas do povo. As elites frequentavam o Clube Portuense, o Atneu, os Fenianos, mas o Coliseu era do povo. De maneira que aquela indignação foi espontânea. Isso é que é o espírito liberal do Porto.

Roteiro do Porto Liberal

Para fazer um roteiro pelo Porto Liberal, deixamos aqui seis pontos importantes por onde deve passar:

Praça da República : foi lá que foi proclamado o liberalismo, no dia 24 de agosto de 1820, e é lá que ainda está o edifício do Quartel de Santo Ovídio, o então principal quartel da cidade.

Praça da Liberdade : Em 1860 foi aqui erguida a atual estátua de D. Pedro. Na base estão inscritos os nomes dos 12 mártires da liberdade que foram mandados enforcar por D. Miguel em 1829, na sequência da revolta liberal de 1828.

Museu Soares dos Reis

: Foi no museu, então palácio real, que D. Pedro se instalou nos primeiros tempos do cerco. Contudo, depois de um obus ter atingido o seu quarto, D. Pedro mudou o quartel general para Cedofeita.

Jardim de São Lázaro e Biblioteca Municipal do Porto : Tal como o Jardim de São Lázaro, que foi mandado construir por D. Pedro IV para as mulheres do Porto terem um sítio nobre para passearem, também a Biblioteca Municipal foi fundada por decreto do monarca liberal, a 9 de julho de 1833, como Real Bibliotheca Publica da Cidade do Porto.

Serra do Pilar : Ponto estratégico para a resistência liberal durante o cerco que durou de julho de 1832 a agosto de 1833, a Serra do Pilar tem visitas guiadas por marcação todos os dias, exceto às segundas.