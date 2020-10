Num dia normal de um ano normal, podemos encontrá-lo pelo Craveiral a andar a cavalo, a acender uma fogueira, a conversar com um casal de hóspedes que conheceu há uma hora mas que parece que conhece de uma vida - Pedro Franca Pinto, o gestor que sempre quis ser agricultor, é o CEO do Craveiral Farmhouse mas é também o homem que põe o "bom" na expressão "bon vivant" e talvez a única pessoa em Portugal capaz de destronar António Costa na categoria de "otimista irritante".No dia em que lhe ligámos para que nos contasse o que espera deste verão, porém, encontrámo-lo a entregar pizzas. E este foi só mais um dos desafios a que se propôs, como se o maior desafio (manter o Craveiral aberto, não despedindo um único funcionário - o que lhe deu a honra de ser destacado internacionalmente, e particularmente pela Monocle e pela CNN, como um alojamento com uma "missão nobre") não fosse já grande o suficiente.Pedro Franca Pinto garante que a decisão foi "claramente tomada com o coração mas sempre tendo a convicção de que cumprir com os valores do Craveiral é uma forma de valorizar o Craveiral". Dito de outra forma: Pedro já desconfiava que os 70 a 80 mil euros que perderia em dois meses de pandemia se poderiam transformar em muito mais do que dinheiro. E a verdade é que tinha razão. "A exposição mediática que temos tido valorizou muito o Craveiral."Com outro plano na manga, nos tempos de maior confinamento, Pedro avançou com a entrega de pizzas. "A região não tinha essa tradição e era uma forma de estarmos próximos da comunidade."Quando o estado de emergência começou, Pedro, como bom otimista que é, pensou: "No final tudo vai dar certo. Vamos cerrar os dentes e andar para a frente." Nem os cancelamentos de reservas o desanimaram - e, aparentemente, não havia razões para isso. Entrando no site do Craveiral, percebe-se: em 48 horas há oito reservas a serem feitas (e a primeira semana de agosto, confirma Pedro, já tem todas as casas reservadas).É preciso lembrar que este alojamento não tem 150 camas - o Craveiral Farmhouse é uma aldeia (ainda que de luxo) de 38 casas. Com a área construída de apenas 4% dos nove hectares de área total da propriedade, as casas isoladas do Craveiral são todas independentes e estão equipadas com kitchenette ou cozinha.No espírito de aldeia, com uma relação forte com a comunidade (vale lembrar que as pizzas fazem parte do projeto que tem com a Associação VilaComVida, que ajuda pessoas com necessidades especiais a trabalhar), o Craveiral pôs as mãos na massa para mostrar que o segredo está na união."Continuamos a receber imensas reservas de portugueses. Os portugueses que iam para fora, para a Ásia ou América Latina, por exemplo, vão procurar cá dentro."Para este verão, Pedro quer que o Craveiral signifique a normalidade possível. Com todas as medidas de segurança necessárias, mas com a mesma sensação de fuga. Em vez das 38 casas, conta abrir 22, "o que, no limite, até vai ser mais confortável para quem vier". Até porque o Craveiral, diz, "adequa-se que nem uma luva aos tempos que vivemos", mesmo que não o queira promover assim, fugindo da romantização da pandemia.