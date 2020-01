Myanmar: religiosamente, a seu modo

Após uma manhã tremendamente chuvosa em Yangon, a antiga capital de Myanmar, o céu abre e o sol queima a pele. Os monges vão-se aglomerando à volta de três enormes budas, com o suor a escorrer-lhes desde o crânio raspado, pela face até se alojar na kasaya, a veste tradicional. Têm os olhos fechados e das suas bocas saem inúmeros oms por entre um longo cântico enquanto os dedos sobre as pernas vão rodando o japamala (terço budista). As mãos juntam-se no peito, depois na testa, nos joelhos e no chão acompanhadas pela cabeça. Repetem-no três vezes em sinal de agradecimento.





Fora do cântico há um quase silêncio. O sol vai caindo sobre a Shwedagon Pagoda e ouvem-se mil pássaros em torno dos mais de 90 metros cobertos a ouro da stupa onde, reza a lenda, se guardam as relíquias de quatro antigos budas e cabelos do Buda Gautama, cujos ensinamentos fundaram o Budismo. É graças à lenda que esta se transformou na mais sagrada pagoda em Myanmar. No primeiro centro religioso do país erigido por volta do século VI não se permitem ombros ou pernas a descoberto, nem calçado. Há flores, muitas, a cobrir em montes os pescoços dos pequenos budas e água que se lhes lança sobre a cabeça. Tocam os sinos aqui e ali. O ar enche-se do fumo do incenso enquanto a noite chega. Cheira a todos os sabores.Na hoje chamada Myanmar, 90% da população é budista. Dos muitos anos de ditadura resultou um país onde a religião mantém os moldes tradicionais. Na antiga Birmânia, designada reserva espiritual do Budismo, há mais monges que militares, mais de meio milhão. Subsistem mais de 100 etnias, mas os monges são uma força política e social, o corpo mais formado e respeitado.Aqui, na maior e mais populosa cidade do país, enveredamo-nos da Sule Pagoda até à Câmara Municipal de cara lavada, por prédios históricos de traço colonial vestidos de musgo, restaurantes de luxo. No Maha Bandula Park jovens executam perícias em bicicletas ao som de música electrónica sem que a longyi (tradicional saia masculina) os atrapalhe e há um mercado de rua com cadeiras e mesas tão pequenas que nos fazem sentir num jardim de infância. Mulheres e homens, sorriso de boca vermelha e dentes encardidos do bétel mascado constantemente, vendem arroz frito, pés de porco, carnes estufadas emaranhadas em picantes de fazer chorar e sopas que não arrefecem com o calor. Num país vazio de turistas e onde quase não se fala Inglês as mãos são boca e é difícil não rir muito dos desentendimentos de comunicação.É sábado, dia da independência, leio no jornal. O presidente pede uma união solidária dos povos. Ruas polvilham-se de vendedores e no grande mercado Bogyoke, unido por uma ponte ao moderno shopping, perdemo-nos ad eternum no bom regatear, de sorriso largo, claro. Crianças e adultos gritam mingalaba (olá) e acenam desenfreadamente das janelas nesse espanto de quem vê um ocidental pela primeira vez. Meninas monges surgem pelas ruas nas suas kasayas rosa. Os monges vivem das oferendas, portanto, diariamente enquanto a cidade acorda, mendigam. Chegam aos mosteiros com dois anos ou até bebés, diz o empregado do hostel. É, muitas vezes, a única forma de garantir comida e educação aos filhos. Saltam fios dos prédios com sacos de comida ou dinheiro. Elas recolhem e seguem.Digo Bagan na Estação Central e duas crianças agarram-me o bilhete e a mão e guiam-me à upper class. . 18 horas para percorrer 600 quilómetros. Avançamos. Tão lentamente que caminhar seria mais rápido. Sou a única ocidental e as mulheres pedem-me selfies. As cadeiras são acolchoadas, há ventoinhas. O barulho é infernal: o som do comboio contra o trilho, das portas abertas que batem contra a parede, a constante buzina. É preciso equilíbrio entre as carruagens que parece que vão deslocar-se, desunir-se. Os vagões saltam balançando para a esquerda e para a direita e ameaçam tombar quando a velocidade cresce, numa viagem a desafiar o medo.Há lixo e bétel cuspido da boca dos homens janela fora. Já na ordinary class os corpos estão sentados em bancos de madeira ou tenta-se encontrar conforto em pequenas cobertas esticadas debaixo dos bancos. Vendedores de comida saltam para o interior, correndo e gritando pelas carruagens e desaparecendo num piscar de olho, ao mesmo tempo que nos perdemos no prazer de sentar na braçadeira do banco, sentir a brisa na face, admirando pessoas que parecem saídas do passado em campos de arroz, garças brancas a voar de encontro ao pôr-do-sol, espreitar famílias recostadas em camas de tira de bambo que correm para nos ver passar. A beleza é estonteante.Às 6:30 o sol laranja entra pelas janelas e ouve-se o som dos copos com café a tilintar vindos do restaurante. Uma hora depois já todos comem frango, arroz, fruta e chá. Lá fora fazem-se pequenas fogueiras onde se ferve café, lançam-se sementes, passeia-se o gado. Antes da chegada a Bagan o comboio pára no meio de campos. De repente surgem crianças de todos os lados. Param primeiro na carruagem do restaurante de onde sai comida pelas janelas. Depois correm os restantes vagões de onde voam notas e doces. Só param quando já nada voa e o comboio corre mais do que eles.Percorro Bagan numa lambreta elétrica, ou e-bike como lhe chamam, quando ele se aproxima. Angthu Latt, um pintor, repete, quer guiar-me até ao topo de um templo onde, afirmam, o pôr-do-sol é mágico. A subida é apertada, escura, poeirenta. O topo um convite à vertigem. O corpo contra as paredes, os pés de lado na estreita fachada. O queixo cai perante os mais de três mil templos. O sol desce criando uma atmosfera mágica, o pó dos caminhos de terra espalha-se pelos raios e cria desenhos nos campos onde cães vadios brincam. Entre Outubro e Março o céu enche-se de balões de ar quente. É mais bonito fora da época das chuvas, garantem-me. E duvida-se que seja possível.Bagan é visivelmente o ponto mais turístico de Myanmar. Há hotéis, ruas de mercados e restaurantes tradicionais, lojas com arte que cabia numa Londres, ali metidas entre os templos na Old e na New Bagan e em Nyaung U (pontos que dividem Bagan). Na hoje cidade Património da Humanidade existiam mais de 30 mil templos, mas um sismo derrubou parte do património. É época baixa e as ruas estão repletas de e-bikes, carroças e táxis, maioritariamente com chineses. O ideal é perdermo-nos, deixar a lista de templos a visitar e entrar, admirar os enormes budas, as pinturas nas paredes gastas pelo tempo.Foi assim que encontrei a Min-nan-thu Village. "Aung San Suu Kyi é a nossa segunda mãe", diz um dos habitantes a uma turista que aí se refresca com Coca Cola. Há imagens dela e do pai, Aung San [considerado pai da nação, por ter recuperado a independência do país, que estava sob o domínio Britânico] nas paredes do restaurante e das habitações desta comunidade. As mulheres aproveitam os turistas para mostrar a confecção tradicional de lenços, para fumar charutos, beber chá e nos colocar a tão admirada tanaka.É madrugada quando jovens e idosos se ginasticam aqui e ali. Do topo do templo escutam-se as orações vindas dos mosteiros enquanto o sol se espreguiça. No Bupaya Pagoda, em Old Bagan, monges e população entregam oferendas ao buda prostrado frente ao rio Ayeyarwady, onde mulheres e crianças se banham. Às seis quando o sol desce escutam-se os cânticos das crianças, carroças e miúdos regressam a casa e cheira a comida a ser preparada.Cinco horas depois num autocarro ergue-se o cimento de novo, regressam as buzinas e o roncar das muitas motos como se tivéssemos avançado um século desde Bagan. Muito terá mudado o lugar eleito por Gautama para o seu retiro, mas Mandalay continua a ser considerada o centro cultural e religioso do Budismo, devido ao número de mosteiros e pagodas que alberga. Casa do Palácio Real, a segunda maior cidade de Myanmar bebe visíveis influências do Japão, efeito da invasão japonesa ocorrida durante a II Guerra Mundial. É, por isso, comum ver raparigas de calcões curtos e boné, rapazes de calças de ganga rasgadas, mantendo sempre, porém, a tanaka.O pescador sorri-me quando o fotografo lançando a rede sobre o lago Taungthaman. O dia ainda mal amanheceu, mas aqui, sob a ponte teca mais longa do mundo, a vida já despertou. Nestes 1200 metros da U Bein - vinte minutos de mota desde o centro de Mandalay -, avista-se uma vila piscatória, imensos barcos de pescadores em contraluz, monges que chegam da cidade com as oferendas. É um dos lugares mais icónicos de Mandalay, paragem obrigatória para o nascer ou pôr-do-sol. É preciso cruzar também as águas do rio Irrawaddy para se chegar a Ming U, berço do templo branco, a Hsinbyume Pagoda, onde casais de namorados e cães se escondem do calor.Considerado o destino religioso mais recomendado do mundo, eis o Monte de Mandalay, onde Buda profetizou que uma cidade haveria de nascer a seus pés (símbolo de prosperidade). E foi a seus pés que se ergueu o maior livro do mundo. São mais de 700 placas em mármore onde se esculpiram os ensinamentos budistas. Da Kuthodaw Pagoda ao topo do monte são quase dois mil degraus. Há hoje uma estrada que nos conduz ao cimo, mas a caminhada oferece surpresas e uma vista sobre a cidade em parcelas que se completam no longo terraço da Su Taung Pyae Pagoda."Isto é a Birmânia", escreveu Rudyard Kipling, quando o tempo era um outro. E volvido o tempo, religiosamente, a seu modo, quase intocada, perdida algures nos anos coloniais, tradicional, multiétnica, carregada de fissuras políticas escondidas pelos sorrisos abertos, gentis e sinceros, Myanmar "é como nenhum outro sítio que já conheci". Palavras de Kipling, tão certas há um século como o são hoje.