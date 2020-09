Museus e provas de Alvarinho grátis no Dia Mundial do Turismo

No domingo, 27 de setembro, o município mais a Norte de Portugal assinala o Dia Mundial do Turismo com entradas gratuitas nos seus espaços museológicos e com provas de vinhos da casta Alvarinho, rainha do seu terroir, no Solar do Alvarinho, também gratuitas. Haverá ainda outras atividades, estas pagas, como rafting, passeio TT Buggy/Moto4, canyoning e visitas a quintas, adegas e vinhedos – no Soalheiro (enoturismo@soalheiro.com / 251 416 769) e nas Quintas de Melgaço (com prova grátis de três vinhos – enoturismo@quintasdemelgaco.pt/ 251 410 020)..A rota cultural vai permitir a visita a vários pontos da vila melgacense, já que os espaços estão dispersos pelo concelho: Museu de Cinema Jean Loup Passek, Espaço Memória e Fronteira e o Núcleo Museológico de Castro Laboreiro.Quanto às atividades radicais, é preciso inscrição prévia e têm os seguintes horários: às 10h, o rafting no Rio Minho, uma descida em grupo num bote pneumático, superando todos os obstáculos do rio (geral@melgacoradical.com / 967 006 347); às 9h ou às 14h, um passeio TT Buggy/Moto4 pelo concelho (geral@melgacoww.pt / 933 459 751); às 10h ou às 15h, o canyoning, que consiste em caminhar nas reservas naturais melgacenses (geral@montesdelaboreiro.pt / 251 466 041).Ao longo de todo o dia, a Loja Interativa de Turismo da vila sorteará vouchers para atividades radicais: rafting no Rio Minho e canyoning no Rio Laboreiro. Além disso, vai haver complementam-se com a boa gastronomia e o alvarinho, que poderão ser apreciados em vários pontos do concelho.