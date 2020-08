Nem toda a gente é apreciadora de vinho – e nem precisa de ser para visitar um dos produtores da região. Para lá das provas, há curiosidades que só se pode conhecer passeando entre as vinhas, a ouvir especialistas como Élio Barreiros."Melgaço é um anfiteatro natural", diz o enólogo das Quintas de Melgaço, que congrega mais de 500 produtores e se abriu recentemente ao enoturismo.Élio, de 30 anos, é apaixonado pelas ramas que pendem graciosamente das videiras e desenham a paisagem do concelho, pelas vinhas que se estendem do rio à montanha e que, bebendo de diferentes microclimas, dão origem a vinhos marcados por mineralidade, acidez e complexidade aromática únicas no País. Prová-los é possível num piquenique nas vinhas, em harmonia com a natureza (a partir de €30 para duas pessoas) ou numa visita guiada com degustação na adega, na companhia do excelente fumeiro da região e de queijos do produtor Prados de Melgaço (com quatro vinhos e espumante super-reserva, a €25 por pessoa).A natureza melgacense é altruísta. Não só dá o tão apreciado Alvarinho – que a francesa Bordéus reconheceu recentemente como uma das castas passíveis de serem utilizadas nos seus blends –, como uma água terapêutica que em tempos foi descrita como "a salvação dos diabéticos". Uma das suas principais nascentes encontra-se nas Termas do Pe- so, instância inserida num parque de árvores de grande porte, entrecortado por caminhos pedonais que convidam à demora.No meio deste verde sobressai a buvette de ferro desenhada no início do século XX pelo engenheiro Luís Couto dos Santos. É lá, envolvidos pelas formas geométricas que pontuam o padrão dos azulejos do chão e que desenham circunferências coloridas nos vitrais, que podemos provar durante a tarde as águas da Fonte Principal. Há quem as ame e quem as odeie, pelo seu sabor vulcânico, mas ninguém fica indiferente às Águas de Melgaço, à venda em garrafas bojudas, pelo concelho mas também no bar das Termas (€1,20), onde há ainda uma piscina interior envidraçada, com vista para o parque, circuito terapêutico (desde €10) e massagens (por marcação, desde €12) ao fim de semana.Em tempos um tasco onde as sardinhas eram alinhadas num armário de madeira carregado de azeite e o pedido cantado ao balcão incluía "uma sardinha e um bagaço", a Adega Regional Sabino é hoje uma das grandes referências gastronómicas de Melgaço. Parte do encanto do restaurante está no seu proprietário, Manuel Augusto de Castro. Conhecido pelos conterrâneos como "o Sabino", qual periquito voando de mesa em mesa para não deixar ninguém de copo vazio, é a alegria dos comensais e a alma da casa."A taberna era como uma moradia, uma casa familiar", recorda, apontando para a fotografia dos seus avós, Maria José Saraiva e João António Marinho, que fundaram a adega nos anos 40, e para o retrato da mãe, Teresa Maria Saraiva, que a popularizou nos anos 70 como Casa de Pasto."Uma diária custava 60 escudos e o prato de bacalhau 120", era ele um menino: "Comecei com 13, 14 anos a trabalhar aqui." Desde então, nunca mais largou esta casa de pedra com as paredes povoadas de recordações. "Daqui a sete anos acabo com o restaurante e passo a servir só petiscos", ameaça. Não vá o também confrade da Confraria do Alvarinho ter razão, é melhor apressar-se a ir lá para provar os pratos regionais que as mãos ágeis da mulher, Odete, preparam. O cabrito do monte, deitado numa travessa de barro e adornado com ramos de alecrim e suculentas fatias de laranja, é de uma delicadeza que comove (€28/duas pessoas); e o bacalhau à Sabino, frito e com batata às rodelas e cebola, alegra qualquer um (€15).Nas sobremesas brilha o bucho doce, que, pela presença da canela, pão, ovos e leite, cheira e sabe a Natal (€3). A aguardente de Alvarinho e o licor de café, que chegam no fim, em dois valentes garrafões de vidro, ajudam à digestão da farta refeição que faz jus ao lema da casa: "Respeito pela comida regional, paixão pelo Alvarinho".A Adega Regional Sabino fica a dois passos do centro histórico, encabeçado pela Torre de Menagem, vestígio único de um antigo castelo ali erigido a mando de D. Afonso Henriques.Até meados de agosto, visitá-la não é possível, por estar em obras, mas não se apoquente, porque há mais para ver - da Igreja Matriz ao Solar do Alvarinho, onde estão representados os 26 produtores de vinho da região e se pode provar gratuitamente três Alvarinhos diferentes, passando pelo Museu do Cinema, que alberga o espólio de Jean-Loup Passek, antigo diretor do departamento cinematográfico do Centro Georges Pompidou, em Paris, e diretor do Festival de La Rochelle. Apaixonou-se por Melgaço nos anos 70, depois de conhecer e de se tornar amigo de dois filhos da terra, na rodagem de um documentário sobre imigração, a portuguesa incluída, e doou-lhe o seu espólio, com objetos icónicos, desde o tempo do cinema mudo, que ali se pode ver.Saindo do centro histórico pela porta principal, onde se encontra a estátua de Inês Negra, a heroína de Melgaço que em 1388 subiu ao castelo para derrotar a "arrenegada" castelhana, cimentando a soberania do Mestre de Avis na vila raiana, é de conhecer o Espaço Memória e Fronteira e as histórias de emigração e contrabando que marcaram gerações.Sem dinheiro e sem trabalho, em pleno Estado Novo, o contrabando foi a salvação de muitos: as trocas que se davam na fronteira, apelidada raia solidária, eram feitas de noite, em embarcações frágeis ou forrando coletes com pesadas chapas de cobre ou quilos de grãos de café, para ludibriar os guardas fronteiriços. Outros emigraram, primeiro para o Brasil, numa primeira fase, depois para França, principalmente durante a Guerra Colonial. Há histórias de "viagens a salto" e travessias de autocarro de mês e meio até Paris, por 550 escudos. A entrada custa €2, tal como nos outros museus, mas o município tem um passe para todos, a €5, válido por 6 meses.